«Πολύ σύντομα, δηλαδή ενδεχομένως και τις επόμενες δυο τρεις μέρες, θα έχουμε ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό, λόγω και της καταγωγής του, για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και στο κομμάτι της οπλοκατοχής, του τρόπου που δίνονται άδειες, των ελέγχων, των περαιτέρω ελέγχων. Και οι ανακοινώσεις αυτές δεν θα είναι λόγια του αέρα», προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη (Mega) το απόγευμα της Τετάρτης.

Το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια υποχρεώνει την κυβέρνηση να λάβει μέτρα συνολικά στο ζήτημα της οπλοκατοχής. Έτσι αναμένεται να επανεξεταστεί το πλαίσιο για το πως μπορεί κάποιος να αποκτήσει ένα όπλο αλλά και να αυστηροποιηθούν οι ποινές για την παράνομη οπλοκατοχή. Όσο για την Κρήτη, προβλέπεται ειδική αστυνόμευση καθώς ήδη ανακοινώθηκε από τον Μιχάλη Χρυσοχοϊδη η μόνιμη εγκατάσταση τμήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο νησί..

«Να αναμένουμε ανακοινώσεις και πρωτοβουλίες. Και την οπλοκατοχή και όλα όσα έχουν να κάνουν με περιοχές που πρέπει να έχουν μία ειδική αστυνόμευση, δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι στην Κρήτη συλλήβδην είναι εγκληματίες, παραβατικοί ή σε κάποια άλλη περιοχή. Είναι λάθος να στοχοποιούμε συλλήβδην κατοίκους μιας περιοχής», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ενώ παράλληλα έκανε «άνοιγμα» προς το ΠΑΣΟΚ –με δεδομένο ότι και ο Νίκος Ανδρουλάκης κατάγεται από την Κρήτη- αλλά και προς τις άλλες πολιτικές δυνάμεις εξηγώντας ότι «πρέπει να συνταχθούμε, να είμαστε στην ίδια σελίδα. Δεν νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα που πρέπει να μας χωρίζει».