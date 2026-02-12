Το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά ανέλαβαν κοινή νομοθετική πρωτοβουλία καταθέτοντας πρόταση νόμου στη Βουλή για την σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής καθώς και τη θεσμοθέτηση οδικού χάρτη για τον πρωτογενή τομέα.

«Η πρωτοβουλία απαντά στη διαχρονική απουσία ενός σταθερού, μακροπρόθεσμου και θεσμικά κατοχυρωμένου πλαισίου στρατηγικού σχεδιασμού για τον αγροτικό τομέα, ο οποίος αποτελεί κρίσιμο πυλώνα για την εθνική οικονομία, τη διατροφική ασφάλεια, την περιφερειακή ανάπτυξη και τη συνοχή της υπαίθρου» σημειώνεται στην σχετική ανακοίνωση για την νομοθετική πρωτοβουλία που αναλαμβάνουν τα τρία κόμματα της αντιπολίτευσης.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση που βάζουν στο κοινοβουλευτικό τερέν το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, ιδρύεται το Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής ως μόνιμος, διαρκής και υπερκομματικός θεσμός στρατηγικού σχεδιασμού, με τη συμμετοχή της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των αγροτικών οργανώσεων, των συνεταιρισμών, της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας και των κοινωνικών εταίρων.

Σε αυτό το πλαίσιο, κεντρική καινοτομία της πρότασης αποτελεί η κατάρτιση και θεσμοθέτηση δεσμευτικού Εθνικού Οδικού Χάρτη Αγροτικής Πολιτικής, ο οποίος θα εγκρίνεται από τη Βουλή και θα αποτελεί υποχρεωτικό πλαίσιο αναφοράς για κάθε κυβέρνηση. Ο Οδικός Χάρτης θα περιλαμβάνει σαφείς και μετρήσιμους στόχους, χρονοδιαγράμματα, δείκτες αξιολόγησης και μηχανισμούς λογοδοσίας, διασφαλίζοντας θεσμική συνέχεια, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.

Η κοινή πρόταση νόμου κατατέθηκε μετά από πρωτοβουλία του Σωκράτη Φάμελλου, ο οποίος αναφέρθηκε σε αυτή κατά την παρέμβαση του από το βήμα της Ολομέλειας στην συζήτηση του νομοσχεδίου Κεραμέως για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.