Ομόφωνα η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής εισηγείται στην Ολομέλεια την άρση ασυλίας του βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Μαρκόπουλου ύστερα από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση που είχε υποβάλει εναντίον του ο Στέφανος Κασσελάκης. Η μήνυση του προέδρου του κόμματος «Δημοκράτες» είχε υποβληθεί με φόντο όσα είχε πει ο «γαλάζιος» βουλευτής σε εκπομπή της ΕΡΤ, το περασμένο καλοκαίρι, όπου μεταξύ άλλων, είχε μιλήσει για «επιχειρηματία πρόεδρο με γκρίζες ζώνες και περίεργες μπίζνες».

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, με υπόμνημα του στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, ζητά – αν και επιμένει ότι «η πράξη που του αποδίδεται εμπίπτει στον πυρήνα της συνταγματικά προστατευόμενης ελευθερίας του πολιτικού λόγου» – την άρση της ασυλίας του, καθώς, όπως τονίζει, «σε μια περίοδο που κόμματα σαν αυτό του κ. Κασσελάκη πριμοδοτούν την αντιπολιτική, σε καμία περίπτωση δεν θέλω να δώσω έστω και την παραμικρή αφορμή οπισθοχώρησης και φόβου της αστικής Δημοκρατίας έναντι αυτών».

Σε κάθε περίπτωση, η τελική απόφαση για την άρση ή μη της ασυλίας του βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Μαρκόπουλου θα ληφθεί από την Ολομέλεια την ερχόμενη εβδομάδα.