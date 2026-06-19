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Δεκτό, επί της αρχής, έγινε από την επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής, το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Υπέρ τάχθηκε η ΝΔ. Επιφύλαξη για την Ολομέλεια διατύπωσαν ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Ελληνική Λύση και “Νίκη”, ενώ καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας.

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Το νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη εβδομάδα.

Επανερχόμενος στη βασική πρόβλεψη του νομοσχεδίου, για εκλογή “ενός γύρου” στην Αυτοδιοίκηση, ο παριστάμενος υπουργός Εσωτερικών Θ. Λιβάνιος είπε ότι το νέο εκλογικό σύστημα έχει σκοπό να προωθήσει τις προεκλογικές συνεργασίες, έναν ουσιαστικότερο προεκλογικό διάλογο και ότι δίνει εγγυήσεις για αύξηση της συμμετοχής.