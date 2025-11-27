Στις 11:00 συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο και ένα από τα θέματα που θα το απασχολήσει είναι αυτό της ενίσχυσης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Μία ημέρα μετά τις ανακοινώσεις που έγιναν από την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως, θα συζητηθεί αναλυτικά το περιεχόμενο της νέας κοινωνικής συμφωνίας ενώ σε αυτήν αναμένεται να εστιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση.

Ήδη από χθες ο Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση για τον τουρισμό, σημείωσε τη βαρύτητα που δίνει στη συγκεκριμένη κυβερνητική πρωτοβουλία.

«Ορίζει ξεκάθαρους κανόνες στο εργασιακό πλαίσιο, μας φέρνει πιο κοντά στα δεδομένα της Ευρώπης. Είναι μία συμφωνία που συμβαίνει για πρώτη φορά στη χώρα μας, θέτοντας κανόνες στην αγορά, προσφέροντας ταυτόχρονα ασφάλεια στον εργαζόμενο, σταθερότητα στον εργοδότη», είπε μεταξύ άλλων για το περιεχόμενο των ανακοινώσεων του Υπουργείου Εργασίας, τονίζοντας παράλληλα ότι «για πρώτη φορά είδαμε Υπουργό μίας κεντροδεξιάς παράταξης να κάθεται ανάμεσα στον Πρόεδρο της ΓΣΕΕ και στον Πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, συνεπικουρούμενοι και από τους άλλους κοινωνικούς εταίρους, να συνεργάζονται, να συμφωνούν, εργαζόμενοι και εργοδότες, και να καταλήγουν σε μια συμφωνία η οποία υπερβαίνει και τους τελευταίους μνημονιακούς περιορισμούς, επαναφέροντας την πλήρη μετενέργεια. Κυρίως, όμως, υπηρετώντας από κοινού την κοινωνική συνοχή.

Νομίζω ότι αυτή η εικόνα την οποία είδαμε σήμερα τα λέει τελικά όλα για την κυβέρνησή μας».

Ο στόχος που έθεσε ο Πρωθυπουργός –και που αναμένεται να τον επαναλάβει κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου- είναι «να καλύπτεται το 80% των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις».

Άλλο θέμα στο οποίο θα δώσει έμφαση ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι η αναθεώρηση του κληρονομικού δικαίου η οποία έρχεται να επιλύσει χρόνια προβλήματα, ενώ αναμένεται να αναφερθεί και στον Κρατικό Προϋπολογισμό και τον Δημοσιονομικό Προγραμματισμό για την περίοδο 2026-2029.

Αναλυτικά, τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

-Εισήγηση από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως για τη νέα κοινωνική συμφωνία για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά του Κρατικού Προϋπολογισμού και Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού 2026-2029,

-Εισήγηση από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης για την προγραμματική περίοδο 2026-2030,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου της νομοθετικής πρωτοβουλίας για την καλύτερη οργάνωση του χώρου, την παροχή ενιαίων υπηρεσιών γύρω από το ακίνητο και τον νέο Εθνικό Οργανισμό,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον Υφυπουργό Γιάννη Μπούγα του νομοσχεδίου για την αναθεώρηση του κληρονομικού δικαίου,

-Παρουσίαση από τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2023/2661 για τα ευφυή συστήματα μεταφορών,

-Παρουσίαση από την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη ερανιστικού νομοσχεδίου του Υπουργείου.