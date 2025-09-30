Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και η νομοθέτηση τους που έρχεται τις επόμενες εβδομάδες θα συζητηθούν στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που ξεκινά στις 11.00 το πρωί της Τρίτης (30/9).

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει μεγάλη βαρύτητα στις επιδράσεις που θα έχουν για την κοινωνία, όπως η μείωση των άμεσων φόρων, καθώς όπως έχει αναφέρει η απάντηση στην ακρίβεια είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Αυτό αναμένεται να τονίσει και στην εισαγωγική του τοποθέτηση, εξηγώντας ότι οι πολίτες θα δουν τη διαφορά στη τσέπη τους από την αρχή του νέου χρόνου.

Advertisement

Advertisement

Στο Υπουργικό αναμένεται επίσης να παρουσιαστούν τα προσχέδια δράσης των υπουργείων για το 2026 ενώ ο Νίκος Δένδιας θα παρουσιάσει τις αλλαγές που έρχονται στη στρατιωτική θητεία.

Σημαντικές είναι και οι παρεμβάσεις που προωθεί στο μεταναστευτικό η κυβέρνηση με το νέο νομοσχέδιο για το οποίο αναμένεται να τοποθετηθεί με λεπτομέρειες ο Θάνος Πλεύρης.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τους Υφυπουργούς Θάνο Πετραλιά και Γιώργο Κώτσηρα του νομοσχεδίου: Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια του νομοσχεδίου για τον χάρτη μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη του νομοσχεδίου για την προώθηση πολιτικών νόμιμης μετανάστευσης,

Advertisement

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον Υφυπουργό Δημήτρη Βαρτζόπουλο του νομοσχεδίου για τη σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύλλογος Ψυχολόγων»,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο του Κώδικα Προστασίας του Καταναλωτή,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο για τα προσχέδια δράσης Υπουργείων για το 2026,

Advertisement

-Εισήγηση από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και την Υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη σχετικά με τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων δημοσίου τομέα έτους 2026,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο σχετικά με τον κύκλο ανταμοιβής δημοσίων υπαλλήλων 2025,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα σχετικά με την κήρυξη απαλλοτριώσεων για την εκτέλεση έργων γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας.

Advertisement