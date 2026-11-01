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Με βασικό θέμα τον κυβερνητικό σχεδιασμό μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας βουλευτικής περιόδου συνεδριάζει τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, στις 11:00, το Υπουργικό Συμβούλιο υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η συνεδρίαση αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς ο Πρωθυπουργός καλεί τους υπουργούς να παρουσιάσουν τις κρίσιμες προτεραιότητες των χαρτοφυλακίων τους για το διάστημα που απομένει μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές.

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Παράλληλα, στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες για την τεχνητή νοημοσύνη στην αγορά εργασίας, την προστασία εργαζομένων σε ψηφιακές πλατφόρμες, τη Δικαστική Αστυνομία, τις αστικές συγκοινωνίες και την αντιμετώπιση του ντόπινγκ στον αθλητισμό.

Κυβερνητικός σχεδιασμός με ορίζοντα τις εκλογές

Το πρώτο και πολιτικά σημαντικότερο θέμα αφορά τις κρίσιμες κυβερνητικές προτεραιότητες ανά υπουργείο μέχρι το τέλος της τρέχουσας βουλευτικής περιόδου.

Τις εισαγωγικές τοποθετήσεις θα πραγματοποιήσουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ενώ θα ακολουθήσουν εισηγήσεις των αρμόδιων υπουργών.

Η συζήτηση αναμένεται να επικεντρωθεί στην ιεράρχηση των κυβερνητικών δράσεων, στις εκκρεμότητες που πρέπει να κλείσουν και στις μεταρρυθμίσεις που η κυβέρνηση επιδιώκει να ολοκληρώσει πριν από την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Πολιτικά, η συγκεκριμένη διαδικασία συνιστά και μια δοκιμασία αποτελεσματικότητας για κάθε υπουργείο, καθώς η κυβέρνηση εισέρχεται στην τελική φάση της κοινοβουλευτικής της θητείας.

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Αστικές συγκοινωνίες: Τι έχει αλλάξει και τι σχεδιάζεται

Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας θα παρουσιάσει το θέμα «Αστικές συγκοινωνίες: Απτή πρόοδος και μέλλον».

Η παρουσίαση αφορά έναν τομέα με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών, ιδιαίτερα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

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Το ενδιαφέρον στρέφεται στην ανανέωση του στόλου, στην ποιότητα των μετακινήσεων, στη συχνότητα των δρομολογίων και στις περαιτέρω παρεμβάσεις που σχεδιάζονται. Το ακριβές περιεχόμενο των ανακοινώσεων θα προκύψει από τη συνεδρίαση.

Τεχνητή νοημοσύνη και προστασία εργαζομένων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το νομοσχέδιο που θα εισηγηθεί η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

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Πρόκειται για νομοθετική παρέμβαση με αντικείμενο τους κανόνες χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας και την προστασία όσων απασχολούνται μέσω ψηφιακών πλατφορμών.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2024/2831, η οποία αφορά τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στις πλατφόρμες.

Στον πυρήνα της ευρωπαϊκής ρύθμισης βρίσκονται ζητήματα όπως ο ορθός προσδιορισμός της εργασιακής σχέσης, η αλγοριθμική διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων.

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Πρόκειται για μια σημαντική μεταρρύθμιση σε μια αγορά όπου οι ψηφιακές εφαρμογές και οι αυτοματοποιημένες αποφάσεις αποκτούν διαρκώς μεγαλύτερο ρόλο.

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Η Δικαστική Αστυνομία μετατρέπεται σε Σώμα Ασφαλείας

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης θα παρουσιάσει νομοσχέδιο για τη μετατροπή της Δικαστικής Αστυνομίας σε Σώμα Ασφαλείας.

Η προτεινόμενη αλλαγή συνιστά σημαντική θεσμική παρέμβαση, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις νέες αρμοδιότητες, στην επιχειρησιακή οργάνωση και στον ρόλο που θα αναλάβει το Σώμα στην υποστήριξη της Δικαιοσύνης.

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Οι ειδικότερες ρυθμίσεις, καθώς και τυχόν αλλαγές στο προσωπικό και στη λειτουργική διάρθρωση, αναμένεται να αποσαφηνιστούν με την παρουσίαση του νομοσχεδίου.

Αθλητισμός: Νέοι κανόνες κατά του ντόπινγκ

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται και το νομοσχέδιο που θα παρουσιάσει ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης.

Αντικείμενό του είναι η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τον αναθεωρημένο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA).

Η νομοθετική παρέμβαση στοχεύει στην προσαρμογή του ελληνικού θεσμικού πλαισίου στους διεθνείς κανόνες για την αντιμετώπιση της φαρμακοδιέγερσης και την προστασία της ακεραιότητας των αθλητικών διοργανώσεων.

Νομοθετικές παρεμβάσεις σε Εσωτερικών και Ανάπτυξης

Την ατζέντα συμπληρώνουν δύο ερανιστικά νομοσχέδια, τα οποία θα παρουσιάσουν ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Τα ερανιστικά νομοσχέδια συγκεντρώνουν επιμέρους διατάξεις και ρυθμίσεις που αφορούν διαφορετικά ζητήματα της αρμοδιότητας κάθε υπουργείου.

Το περιεχόμενό τους δεν εξειδικεύεται στο πρόγραμμα της συνεδρίασης που ανακοίνωσε το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού.

Το πολιτικό μήνυμα της συνεδρίασης

Πέρα από το νομοθετικό σκέλος, η συνεδρίαση της Δευτέρας έχει και σαφή πολιτική διάσταση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να οργανώσει το τελευταίο στάδιο της κυβερνητικής θητείας με συγκεκριμένες προτεραιότητες, δίνοντας έμφαση τόσο στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων όσο και σε παρεμβάσεις που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών.

Η επιλογή να συζητηθούν συγκεντρωτικά οι προτεραιότητες όλων των υπουργείων δείχνει την πρόθεση του Μεγάρου Μαξίμου να ενισχύσει τον συντονισμό και να διαμορφώσει έναν σαφή οδικό χάρτη για την επόμενη περίοδο.

Το βασικό ζητούμενο, ωστόσο, δεν θα είναι μόνο οι εξαγγελίες, αλλά η δυνατότητα των υπουργείων να μετατρέψουν τον κυβερνητικό σχεδιασμό σε μετρήσιμα αποτελέσματα πριν από την ολοκλήρωση της βουλευτικής περιόδου.