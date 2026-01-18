Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιόβιτς, η ΑΕΚ διέλυσε τον Παναθηναϊκό με 4-0 στην «OPAP Arena» και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League, ισόβαθμη με τον ΠΑΟΚ στους 41 βαθμούς. Ο διεθνής Σέρβος φορ πραγματοποίησε ακόμη μία μυθική εμφάνιση απέναντι στο «τριφύλλι», σημειώνοντας καρέ τερμάτων και οδηγώντας την Ένωση στην πρώτη εντός έδρας νίκη της σε ντέρμπι μετά από 14 μήνες.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με ένταση και από τις δύο πλευρές, με τον Παναθηναϊκό να πιέζει ψηλά και να δείχνει διάθεση να ελέγξει τον ρυθμό. Οι «πράσινοι» απείλησαν πρώτοι με τον Τσέριν στο 2’, ενώ η ΑΕΚ απάντησε άμεσα με τον Λιούμπισιτς. Παρά την αρχική πίεση των φιλοξενούμενων, οι «κιτρινόμαυροι» ήταν εκείνοι που άνοιξαν το σκορ στο 15’, όταν ο Γιόβιτς με προβολή, έπειτα από σέντρα του Λιούμπισιτς, νίκησε τον Λαφόν για το 1-0.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να αντιδράσει, πήρε μέτρα στο γήπεδο, αλλά δεν κατάφερε να δημιουργήσει ουσιαστικές ευκαιρίες απέναντι στον Στρακόσα, με το ημίχρονο να κλείνει υπέρ της ΑΕΚ. Στο δεύτερο μέρος, οι γηπεδούχοι ανέβασαν στροφές και στο 57’ ο Γιόβιτς πέτυχε το 2-0 από κοντά, εκμεταλλευόμενος τις κόντρες μετά από εκτέλεση φάουλ. Στο 65’ ολοκλήρωσε χατ-τρικ, παίρνοντας το «ριμπάουντ» μετά το δοκάρι του Ζοάο Μάριο.

Από εκείνο το σημείο και μετά, ο Παναθηναϊκός κατέρρευσε. Η ΑΕΚ συνέχισε να πιέζει και στο 79’ ο Γιόβιτς σφράγισε τον θρίαμβο με τέταρτο προσωπικό γκολ, διαμορφώνοντας το τελικό 4-0. Με αυτή την εμφάνιση, ο Σέρβος φορ έφτασε τα 11 γκολ στο πρωτάθλημα και μπήκε δυναμικά στη μάχη για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ, ενώ η Ένωση έστειλε ηχηρό μήνυμα στη μάχη του τίτλου.