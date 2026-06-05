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Εναν νέο πολιτικό πόλο που θα σταθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, «βλέπει» στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα η πρώην υπουργός Έφη Αχτσιόγλου, η οποία παραιτήθηκε από το βουλευτικό της αξίωμα μετά την ανεξαρτητοποίησή της από τη Νέα Αριστερά.

«Αντικειμενικά από την πρώτη στιγμή που πρώην πρωθυπουργός επέλεξε να επανέλθει στο προσκήνιο δημιουργεί μια δυναμική και θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτό ανεξάρτητα αν αρέσει σε κάποιον το πολιτικό πρόσωπο ή δεν του αρέσει. Έχει προκαλέσει κινητοποίηση» τόνισε.

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Αχτσιόγλου: Δεν έχω επικοινωνήσει εδώ και πολύ καιρό με τον κ. Τσίπρα

Όπως τόνισε η κ. Αχτσιόγλου το νέο κόμμα Τσίπρα «έχει πλειοψηφικά χαρακτηριστικά, κυβερνητική δυνατότητα και θα είναι η σκοπιά της Αριστεράς στα μείζονα ζητήματα, δηλαδή οικονομία, κοινωνικό κράτος και Κράτος Δικαίου».

«Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να έχει παρόμοιες επιδιώξεις. Τι λέει η κυβερνώσα αριστερά, αρά βάζει κυβερνητική προοπτική και στα προγραμματικά ζητήματα είναι σε αυτή την κατεύθυνση», πρόσθεσε.

Αν και εμφανίζεται κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, η Έφη Αχτσιόγλου δήλωσε ότι δεν έχει επικοινωνήσει εδώ και πολύ καιρό με τον Τσίπρα. «Είμαστε άνθρωποι που έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν, η εκτίμηση υπάρχει και σε προσωπικό επίπεδο, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Η πολιτική είναι στόχοι, επιδιώξεις, κοινωνική κινητοποίηση και πράξεις. Δεν είναι ούτε υπόγειες επικοινωνίες, ούτε αντιπάθειες», πρόσθεσε.

Μεταξύ άλλων η κυρία Αχτσιόγλου είπε: «Όταν κυβερνούσε η κυβέρνηση με τον Αλέξη Τσίπρα πρωθυπουργό η φτώχεια είχε μειωθεί, ενώ τα χρόνια της κυβέρνησης της ΝΔ έχει αυξηθεί. Συγκρίνουμε δύο περιόδους στη μία που είχε μνημονιακούς περιορισμούς δημοσιονομικούς και στην άλλη έχει πακτωλό χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης».