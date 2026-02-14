Ένα μήνα μετά την αμφιλεγόμενη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο νέες αντιδράσεις προκαλέι στις ΗΠΑ αποκάλυψη της Wall Street Journal, ότι στην επιχείρηση του αμερικανικού στρατού για τη σύλληψη του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας, χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Claude της Anthropic.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal, -που επικαλείται πηγές με γνώση της επιχείρησης- το εργαλείο AI χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο επιχείρησης που περιλάμβανε βομβαρδισμούς σε στόχους στο Καράκας τον προηγούμενο μήνα.

Advertisement

Advertisement

Ωστόσο, το δημοσίευμα δεν αποσαφηνίζει τον ακριβή ρόλο του μοντέλου, αφήνοντας ανοιχτό αν η χρήση περιορίστηκε σε φάση σχεδιασμού ή επεκτάθηκε σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Ανάλογες πληροφορίες μετέφερε και το Axios, υποστηρίζοντας ότι το Claude αξιοποιήθηκε ακόμη και κατά τη διάρκεια της ενεργής φάσης της επιχείρησης.

Παρότι δεν διευκρινίζονται συγκεκριμένες λειτουργίες, επισημαίνεται ότι ο αμερικανικός στρατός έχει στο παρελθόν χρησιμοποιήσει το ίδιο σύστημα για ανάλυση δορυφορικών εικόνων και επεξεργασία πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, δυνατότητες που θεωρούνται κρίσιμες σε σύνθετα επιχειρησιακά περιβάλλοντα.

Η υπόθεση αναδεικνύει το λεπτό ισοζύγιο που καλούνται να διαχειριστούν οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Από τη μία επιδιώκουν συνεργασίες και συμβόλαια με κρατικούς και στρατιωτικούς φορείς, από την άλλη υιοθετούν πολιτικές που περιορίζουν τη χρήση των συστημάτων τους σε δραστηριότητες που συνδέονται με βία, ανάπτυξη οπλικών συστημάτων ή μαζική επιτήρηση.

Οι επίσημες κατευθυντήριες γραμμές της Anthropic απαγορεύουν ρητά τη χρήση του Claude για τέτοιους σκοπούς. Μετά τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών, ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος άφησε να εννοηθεί ότι το Πεντάγωνο επανεξετάζει τη συνεργασία του με την εταιρεία, υποδηλώνοντας ότι στο εσωτερικό του υπουργείου Άμυνας εκφράστηκαν επιφυλάξεις για τη στάση της.

Από την πλευρά της, η Anthropic αρνήθηκε ότι παρενέβη ή είχε οποιαδήποτε επικοινωνία που θα μπορούσε να επηρεάσει την έκβαση της επιχείρησης. Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα σε μια περίοδο κατά την οποία ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έχει θέσει ως προτεραιότητα την ταχεία ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης σε όλα τα επίπεδα των ενόπλων δυνάμεων, με στόχο τη διατήρηση στρατηγικού πλεονεκτήματος έναντι της Κίνας.

Οι διαβουλεύσεις μεταξύ Πενταγώνου και εταιρειών AI συνεχίζονται, τόσο για την πρόσβαση σε διαβαθμισμένα δεδομένα όσο και για πιθανή χαλάρωση υφιστάμενων περιορισμών. Στον πυρήνα της συζήτησης βρίσκεται ένα κρίσιμο ερώτημα, μέχρι ποιο σημείο μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να συμμετέχει ενεργά σε στρατιωτικές επιχειρήσεις χωρίς να υπερβαίνει θεσμικά και ηθικά όρια..