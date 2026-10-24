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Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι το ποσό των 820.000 ευρώ που κατασχέθηκε στην οικία του αποτελεί νόμιμες αποταμιεύσεις ετών.

Παράλληλα, αμφισβήτησε την αξιοπιστία του μάρτυρα που τον κατήγγειλε για περιστατικά δωροδοκίας, παρουσιάζοντας στοιχεία για το πού βρισκόταν κατά τις επίμαχες συναντήσεις.

Η δικαιοσύνη συνεχίζει τις έρευνες με τις επικείμενες απολογίες των Βαγγέλη Λιόλιου και Γιώργου Μαυραγάνη την προσεχή Κυριακή.

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Ο πρώην διαιτητής μπάσκετ Πέτρος Παπαπέτρου κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα μετά την απολογία του για τους στημένους αγώνες.

Ο κατηγορούμενος κλήθηκε να δώσει απαντήσεις για στοιχεία της δικογραφίας που τον εμπλέκουν σε χειραγώγηση συγκεκριμένων αγώνων, καθώς και για το χρηματικό ποσό των 820 χιλιάδων ευρώ που φέρεται να βρέθηκε κατά τη διάρκειας έρευνας στην οικία του.

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Ο κατηγορούμενος φέρεται να αρνήθηκε τις αποδιδόμενες σε αυτόν πράξεις, προσκομίζοντας παράλληλα έγγραφα για να υποστηρίξει ότι το χρηματικό ποσό δικαιολογείται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, τα χρήματα αποτελούν αποταμιεύσεις από τις πολυετείς αμοιβές του ως διαιτητής, καθώς είχε εισοδήματα που αγγίζουν το 1,5 εκατ. ευρώ από την εργασία του ως διαιτητή, καθώς και στο δασαρχείο και από οικογενειακά εισοδήματα. Οι 820.000 ευρώ εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν στην κατοικία του κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ερευνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παρουσίασε στοιχεία για εισοδήματα που, από το 2001 έως και το 2026, προσεγγίζουν το 1,5 εκατ. ευρώ και προέρχονται από την εργασία του ως διαιτητής και στο δασαρχείο, καθώς και από οικογενειακά εισοδήματα. Όπως φέρεται να υποστήριξε, διαμένει σε ιδιόκτητη κατοικία στην Κατερίνη και διατηρεί περιορισμένα έξοδα, ενώ επιθυμούσε να έχει μέρος των χρημάτων του σε μετρητά στο σπίτι. Για τον λόγο αυτό, όπως υποστηρίζει, πραγματοποιούσε αναλήψεις κατά τη διάρκεια των ετών, συγκεντρώνοντας σταδιακά το επίμαχο ποσό, το οποίο θεωρεί ότι δικαιολογείται πλήρως.

Στο παρακάτω βίντεο, καταγράφεται η στιγμή που ο πρώην διαιτητής μπάσκετ αποχωρεί από τα δικαστήρια της Ευελπίδων με προορισμό τη φυλακή μετά την ομόφωνη απόφαση για την προφυλάκισή του.

Αναφορικά με τις καταγγελίες συγκεκριμένου μάρτυρα περί τεσσάρων περιστατικών δωροδοκίας, ο πρώην διαιτητής φέρεται να προσκόμισε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία, κατά τον χρόνο τουλάχιστον δύο εκ των καταγγελλόμενων συναντήσεων, βρισκόταν σε διαφορετικό σημείο. Παράλληλα, αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή και στα υπόλοιπα δύο περιστατικά, αμφισβητώντας την αξιοπιστία του μάρτυρα που τον έχει καταγγείλει.

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί δεν έπεισαν και αποφασίστηκε να οδηγηθεί στη φυλακή.

Την Κυριακή η απολογία Λιόλιου και Μαυραγάνη

Αύριο Κυριακή, 25 Οκτωβρίου αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, και ο στενός συνεργάτης του, Γιώργος Μαυραγάνης. Και οι δύο είχαν ζητήσει και λάβει προθεσμία για την προετοιμασία των απολογιών τους.

Τη Δευτέρα έχει προγραμματιστεί να παρουσιαστούν η διεθνής διαιτητής Βάσω Τσαρούχα, ο ειδικός σύμβουλος διαιτησίας Ηλίας Κορομηλάς και ο πρώην διαιτητής και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, Τάσος Πηλοΐδης.