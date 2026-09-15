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Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ αποφάσισαν να αλλάξουν σχολείο στα δύο παιδιά τους, Άρτσι και Λίλιμπετ, μόλις λίγες ημέρες μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στη Βρετανία, επικαλούμενοι πρακτικές δυσκολίες που συνδέονται με την ασφάλεια της οικογένειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News, ο επτάχρονος Άρτσι και η πεντάχρονη Λίλιμπετ είχαν ξεκινήσει να παρακολουθούν μαθήματα την περασμένη εβδομάδα, μετά την επιστροφή της οικογένειας στη Βρετανία τον προηγούμενο μήνα. Ωστόσο, η καθημερινή μετακίνηση προς και από το σχολείο φαίνεται ότι δημιούργησε προβλήματα στην ομάδα ασφαλείας του ζευγαριού.

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Η μεγάλη απόσταση από τη νέα κατοικία των Σάσεξ, σε συνδυασμό με την αυξημένη κίνηση τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών, επιβάρυνε τις μετακινήσεις της οικογένειας. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σημειώθηκε περιστατικό κατά το οποίο διαταράχθηκε η πορεία της αυτοκινητοπομπής που μετέφερε τον Χάρι, τη Μέγκαν και τα παιδιά τους.

Εκπρόσωπος του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ δήλωσε ότι η απόφαση για την αλλαγή σχολείου ελήφθη «έπειτα από συζήτηση με την ομάδα ασφαλείας της οικογένειας σχετικά με τις πρακτικές δυσκολίες των υφιστάμενων ρυθμίσεων».

Ο ίδιος, πάντως, έσπευσε να διευκρινίσει ότι η απόφαση δεν αποτελεί αξιολόγηση του σχολείου ή της ποιότητας της φροντίδας που έλαβαν τα παιδιά. Αντίθετα, οι γονείς παραμένουν, όπως ανέφερε, ιδιαίτερα ευγνώμονες προς τους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό για την αγάπη, τη φροντίδα και την προσπάθεια που έδειξαν στην οικογένειά τους.

Η ακριβής τοποθεσία της νέας κατοικίας του Χάρι και της Μέγκαν, όπως και τα στοιχεία για το νέο σχολείο του Άρτσι και της Λίλιμπετ, δεν έχουν γίνει γνωστά.

Η αλλαγή σχολείου έρχεται την ώρα που οι Σάσεξ επιχειρούν να προσαρμοστούν στη νέα τους ζωή στη Βρετανία, έξι χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τα ενεργά καθήκοντα της βασιλικής οικογένειας. Η επιστροφή τους, μάλιστα, είχε προκαλέσει έκπληξη, καθώς ο Χάρι είχε επισκεφθεί τη χώρα μόνο λίγες φορές τα προηγούμενα χρόνια και συνήθως χωρίς τη σύζυγο και τα παιδιά του.

BREAKING: Prince Harry and Meghan have moved their children, Archie, seven, and Lilibet, five, to a new school just days after the start of term due to security concerns, Sky News understands.



Sky's @LauraBundock reports.



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📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/Nwk03GOoqG Advertisement September 14, 2026

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, η Μέγκαν έδωσε μέσω Instagram μια σπάνια εικόνα από την καθημερινότητα της οικογένειας στη Βρετανία. Σε βίντεο που δημοσίευσε εμφανίζονται ο Χάρι, η ίδια και τα δύο παιδιά τους να κάνουν βόλτα στην εξοχή, να παίζουν σε λακκούβες με νερό, να κάνουν ποδήλατο και να ψαρεύουν.

Την ίδια στιγμή, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της κρατικής προστασίας του Χάρι και της Μέγκαν. Ο Χάρι αναμένει την απόφαση της Ravec, της Εκτελεστικής Επιτροπής για την Προστασία Μελών της Βασιλικής Οικογένειας και Δημοσίων Προσώπων, σχετικά με το εάν δικαιούνται κρατικά χρηματοδοτούμενη αστυνομική προστασία κατά την παραμονή τους στη Βρετανία.

Το αρμόδιο Risk Management Board αξιολογεί την απειλή που αντιμετωπίζει η οικογένεια και τα ευρήματα αναμένεται να εξεταστούν από τη Ravec. Σύμφωνα με το Sky News, η ασφάλεια της Μέγκαν υποβάλλεται για πρώτη φορά σε κυβερνητικά υποστηριζόμενη επανεξέταση από τότε που το ζευγάρι εγκατέλειψε τη Βρετανία.

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