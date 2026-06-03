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«Η απόφασή μου να φύγω από τη Νέα Αριστερά είναι αυτοτελής» σημείωσε η Έφη Αχτσιόγλου και απέφυγε να συνδέσει την απόφασή της με την ίδρυση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Η Έφη Αχτσιόγλου μιλώντας στο Mega σημείωσε πως η δική της απόφαση ήταν ανεξάρτητη από την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα: «Η απόφασή μου ήταν αυτοτελής. Σχετίζεται με την προηγούμενη διαδρομή μου και με τη διάθεσή μου να συμβάλω σε έναν χώρο που δεν υπάρχει πλέον στη Βουλή». Υπενθυμίζεται πως την Τρίτη η Έφη Αχτσιόγλου μαζί με 6 ακόμα βουλευτές και 143 στελέχη της Νέας Αριστεράς αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά. Στη συνέχεια η ίδια δήλωσε ότι παραδίδει και τη βουλευτική της έδρα.

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Αποκάλυψε ότι «έχω να μιλήσω με τον Αλέξη Τσίπρα από το 2023». Ωστόσο, προσέθεσε πως: «Θέλουμε να συμβάλλουμε στις ευρύτερες διεργασίες, το κόμμα του Τσίπρα κίνησε τα πράγματα, συζητήσαμε στο εσωτερικό της Νέας Αριστεράς πάρα πολύ καιρό και πήραμε την απόφαση να φύγουμε, μάλλον καθυστερήσαμε».

Αναφερόμενη στην αποχώρηση από τη Νέα Αριστερά, υπογράμμισε ότι «η αποχώρησή μας από τη Νέα Αριστερά είναι αυτοτελής. Εμείς αποχωρήσαμε από τη Νέα Αριστερά για συγκεκριμένο λόγο». «Από τη στιγμή που δεν θα υπήρχε ένα πλαίσιο να με εκφράσει στη Βουλή, θεώρησα ότι έπρεπε να φύγω», σημείωσε.

Όπως είπε, «μας ενδιαφέρει να υπάρξει ένας πόλος απέναντι» στην κυβέρνηση. Για τη Νέα Αριστερά τόνισε ότι «δεν ξεκίνησε έτσι. Ξεκίνησε για να συσπειρώσει δυνάμεις». Ωστόσο, όπως παραδέχθηκε, «φάνηκαν οι διαφορές και δεν καταφέραμε να πείσουμε και τον κόσμο».

Η κ. Αχτσιόγλου επανέλαβε ότι «δεν παραιτούμαι από την ενεργό πολιτική».

Όπως είπε, «ο Τσίπρας έχει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο». Για το νέο πολιτικό εγχείρημα Τσίπρα υπογράμμισε ότι «θα διαβάσω τις προγραμματικές θέσεις και από εκεί και πέρα θα αποφασίσω αν μου ταιριάζει. Είναι σε μια θετική κατεύθυνση».

«Εμείς συνολικά (σ.σ. οι 7 βουλευτές που αποχώρησαν) είμαστε θετικοί να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε κοινή αντίληψη», πρόσθεσε. Η ίδια σημείωσε ότι οι «επτά βουλευτές έχουμε κοινή πολιτική αντίληψη».

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Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι «θα δουλέψουμε για να μην υπάρξει τρίτη θητεία Μητσοτάκη».

Αναφορικά με τα ερωτήματα που τίθενται για τις επόμενες κινήσεις, σχολίασε ότι «είναι εύλογα τα ερωτήματα, αλλά είναι πιο μπροστά από την τωρινή κατάσταση».

Για το ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι «επέλεξε μια αυτόνομη πορεία και δεν του βγαίνει σε καλό».

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Σχολιάζοντας την κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε ότι «είναι μια δύσκολη στιγμή για τον ΣΥΡΙΖΑ. Μεγάλο μέρος στο εσωτερικό του θα ήθελε να συμπορευτεί με τον Τσίπρα, αλλά θέλει να διατηρήσει και το κόμμα».

Τέλος, αναφερόμενη στη Μαρία Καρυστιανού, υποστήριξε ότι «τοποθετείται στα δεξιά του πολιτικού φάσματος» και εξέφρασε την άποψη ότι «δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβάλει, αν υπάρξει αλλαγή».

Για το ζήτημα της διαφάνειας, κατηγόρησε την κυβέρνηση, λέγοντας ότι «το έχει τερματίσει η κυβέρνηση στο θέμα της διαφάνειας, και αυτό έχει γίνει κοινό αίτημα στον πολιτικό κόσμο, από τα αριστερά έως τα δεξιά».

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