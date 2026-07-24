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«Έφτιαξα έναν… μικρό εαυτό μου»: Ο Μπράιαν Τζόνσον προκαλεί σάλο με το νέο πείραμα κατά της γήρανσης

Ο Μπράιαν Τζόνσον, ο Αμερικανός επιχειρηματίας που έχει γίνει γνωστός για τις ακραίες προσπάθειές του να επιβραδύνει τη γήρανση, βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά την αποκάλυψη ενός νέου φιλόδοξου εγχειρήματος. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο 48χρονος ισχυρίστηκε ότι δημιούργησε έναν «μικρό Μπράιαν», έναν κυτταρικό κλώνο του, ο οποίος θα μπορούσε στο μέλλον να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη εξατομικευμένων θεραπειών και οργάνων προς μεταμόσχευση.

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Όπως διευκρίνισε, δεν πρόκειται για ανθρώπινο βρέφος ή για αναπαραγωγική κλωνοποίηση, αλλά για τεχνολογία που βασίζεται στα επαγόμενα πολυδύναμα βλαστοκύτταρα (iPSC). Η μέθοδος αυτή επιτρέπει στους επιστήμονες να λαμβάνουν ώριμα κύτταρα, όπως από δείγμα αίματος, και να τα επαναπρογραμματίζουν ώστε να αποκτήσουν χαρακτηριστικά αντίστοιχα με εκείνα των εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων. Η συγκεκριμένη τεχνολογία αναπτύχθηκε από τον Ιάπωνα επιστήμονα Σίνια Γιαμανάκα, ο οποίος τιμήθηκε με το Νόμπελ Ιατρικής το 2012 για την ανακάλυψή του.

Ο Τζόνσον ανέφερε ότι ο «κλώνος» του υπάρχει σήμερα μόνο σε εργαστηριακό περιβάλλον, επισημαίνοντας ότι στόχος του είναι να αξιοποιηθεί στο μέλλον για τη δοκιμή νέων φαρμάκων, την καλλιέργεια ιστών και οργάνων, αλλά και την ανάπτυξη θεραπειών που θα μπορούσαν να επιβραδύνουν ή ακόμη και να αντιστρέψουν τη διαδικασία της γήρανσης.

«Με αυτόν τον κλώνο μπορώ να γίνω ο δικός μου αιμοδότης, να δοκιμάζω θεραπείες πριν εφαρμοστούν σε μένα, να καλλιεργώ όργανα για μεταμόσχευση και να αναπτύσσω νέες ιατρικές προσεγγίσεις», έγραψε, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς την αντιμετώπιση της γήρανσης.

I just cloned myself…as a newborn



With this clone, I can:



+ become my own blood boy

+ test therapies on the clone

+ grow organs for transplantation

+ develop new treatments

+ inject young cells



This baby-bryan lives in a petri dish for now.



This may be scary to some… pic.twitter.com/Ved8ij9Col — Bryan Johnson (@bryan_johnson) July 21, 2026

Η νέα του ανακοίνωση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την αποκάλυψη ότι διαγνώστηκε με μια ανίατη αυτοάνοση πάθηση, η οποία προκαλεί στο ανοσοποιητικό του σύστημα να επιτίθεται στα κύτταρα του στομάχου του. Ο ίδιος δήλωσε ότι βλέπει τη διάγνωση ως κίνητρο για να επιταχύνει την έρευνα πάνω σε νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη, την πολυομική ανάλυση και την εξατομικευμένη γενετική.

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάποιοι χαρακτήρισαν το εγχείρημα πρωτοποριακό και ελπιδοφόρο για το μέλλον της αναγεννητικής ιατρικής, ενώ άλλοι το θεώρησαν υπερβολικό και εξέφρασαν ανησυχίες για τα ηθικά όρια τέτοιων πειραμάτων. Ο ίδιος, πάντως, επιμένει ότι στόχος του δεν είναι η πρόκληση εντυπώσεων, αλλά η επιτάχυνση της επιστημονικής προόδου και η ανάπτυξη θεραπειών που θα μπορούσαν να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο αντιμετώπισης των ασθενειών και της γήρανσης.

Με πληροφορίες από τον Independent