Με πορεία προς τη Βουλή ολοκληρώθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής (1/5) οι απεργιακές κινητοποιήσεις που είχαν προγραμματιστεί στο πλαίσιο της Εργατικής Πρωτομαγιάς, ενώ κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας.

Η αστυνομία προχώρησε νωρίτερα σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας ζητώντας από τους οδηγούς να αποφεύγουν τους δρόμους γύρω από την Πλατεία Συντάγματος, και στις οδούς Πανεπιστημίου και Σταδίου.

Advertisement

Advertisement

Αντίστοιχες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα και άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκαν τρεις συγκεντρώσεις και ισάριθμες πορείες από εργαζόμενους και φοιτητές.

Σωματεία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΕΔΟΘ/ ΝΤ ΑΔΕΔΥ συγκεντρώθηκαν έξω από το ΕΚΘ και πραγματοποίησαν πορεία και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Εργάτη, στο σταθμό Βενιζέλου του Μετρό.

Στον ίδιο χώρο, κατέληξε και η πορεία των Εργατικών Σωματείων που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, μετά από την συγκέντρωση τους που ξεκίνησε στο άγαλμα του Ελ. Βενιζέλου. Προσυγκεντρώσεις των Εργατικών Σωματείων έγιναν σε διάφορα σημεία του κέντρου της Θεσσσαλονίκης.

Στην Καμάρα, στις 11.00 π.μ., κάλεσαν σε συγκέντρωση μέλη τους, τα Πρωτοβάθμια Σωματεία του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, κόμματα της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και σχήματα του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Η αστική συγκοινωνία λειτουργεί με προσωπικό ασφαλείας λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων του ΟΑΣΘ στην απεργία της εργατικής Πρωτομαγιάς, ενώ θα εκτελούνται δρομολόγια της γραμμής Ν1 νυχτερινό ΚΤΕΛ – Αεροδρόμιο. Κλειστοί θα παραμείνουν οι σταθμοί του ΜΕΤΡΟ «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο», από τις 09.00 έως τις 16.00, ενώ αναμένεται να σημειωθούν καθυστερήσεις στη γραμμή, λόγω της σημερινής απεργιακής κινητοποίησης.

Advertisement

Μεγάλη συγκέντρωση στην Πάτρα

Με συγκέντρωση έξω από το Εργατικό Κέντρο Πάτρας και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, εργατικά σωματεία, συλλογικότητες, εργαζόμενοι, άνεργοι, φοιτητές και νέοι συμμετείχαν στις εκδηλώσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά. Πάνω από 5.000 άτομα έδωσαν το «παρών», τιμώντας τους διαχρονικούς αγώνες της εργατικής τάξης, από το Σικάγο μέχρι τον Μάη του 1936 στη Θεσσαλονίκη και την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή το 1944.

Πάνω από 5.000 εργαζόμενοι στους δρόμους της Πάτρας για την εργατική Πρωτομαγιά

Πάνω από 5.000 εργαζόμενοι στους δρόμους της Πάτρας για την εργατική Πρωτομαγιά

Στο επίκεντρο των συνθημάτων βρέθηκε η αντίθεση στους πολέμους και η θέση, ότι «δεν πρέπει το βάρος να μετακυλίεται στους εργαζόμενους». Υπήρξαν αναφορές στη συμμετοχή της χώρας μας σε διεθνείς στρατιωτικές συνεργασίες, ενώ οι διοργανωτές συνέδεσαν τις εξελίξεις αυτές με την πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά, επισημαίνοντας «την αύξηση του κόστους σε ενέργεια και βασικά αγαθά, αλλά και την ενίσχυση μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων»

ΑΔΕΔΥ: Συλλογική δράση και αγώνα

«Συνεχίζουμε στον δρόμο των μεγάλων κινητοποιήσεων, διεκδικώντας δικαιοσύνη, δημοκρατία και ένα κράτος που υπηρετεί την κοινωνία και όχι τα συμφέροντα των λίγων.

Advertisement

Τιμούμε τους αγώνες και τις θυσίες της εργατικής τάξης από το Σικάγο του 1886 έως σήμερα και συνεχίζουμε τη διεκδίκηση για αξιοπρεπείς μισθούς, σταθερή εργασία, κοινωνική δικαιοσύνη και δημοκρατία στους χώρους δουλειάς», αναφέρει, μεταξύ άλλων, η ΑΔΕΔΥ.

Η ΑΔΕΔΥ διεκδικεί:

«- Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

Advertisement

Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση μέσα από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία.

Ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 2016-2017.

Αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ.

Επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο δημόσιο, ιδιαίτερα σε υγεία, παιδεία και κοινωνική ασφάλιση.

Ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση.

Κατάργηση αντεργατικών νόμων.

Προστασία των δημόσιων αγαθών και όχι στις ιδιωτικοποιήσεις».

Παράλληλα η ΓΣΕΕ, υλοποιώντας την απόφαση του συνεδρίου της, προκήρυξε 24ωρη γενική απεργία σήμερα Παρασκευή 1η Μαΐου και καλεί όλους τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν μαζικά στις απεργιακές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα.

«Η Πρωτομαγιά του 2026 είναι μια υπενθύμιση ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο χωρίς συλλογική διεκδίκηση. Απεργούμε όχι μόνο για όσα χάθηκαν, αλλά για όσα πρέπει να κατακτηθούν».

Advertisement