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Ο Φωκάς Ευαγγελινός δεν θα συμμετάσχει στη Eurovision 2027, λόγω αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων. Ο γνωστός χορογράφος και σκηνοθέτης ανακοίνωσε την απόφασή του στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ, ενώ εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη διεξαγωγή του ελληνικού εθνικού τελικού στη Θεσσαλονίκη.

Εκτός της Eurovision 2027 θα βρίσκεται ο Φωκάς Ευαγγελινός, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ.

Ο γνωστός χορογράφος και σκηνοθέτης εξήγησε ότι οι αυξημένες επαγγελματικές του υποχρεώσεις δεν του επιτρέπουν να συμμετάσχει στον μουσικό διαγωνισμό της επόμενης χρονιάς. Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για οριστική απόφαση και όχι για ένα ενδεχόμενο που εξετάζει.

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Η ανακοίνωση του Φωκά Ευαγγελινού στην ΕΡΤ

Μιλώντας στον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά, ο Φωκάς Ευαγγελινός γνωστοποίησε ότι δεν θα βρίσκεται στην ελληνική αποστολή για τη Eurovision 2027.

«Μπορώ να πω κάτι; Εγώ φέτος λόγω υποχρεώσεων δεν θα είμαι στη Eurovision», ανέφερε αρχικά, επαναλαμβάνοντας στη συνέχεια: «Δεν θα είμαι φέτος».

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η απόφασή του συνδέεται με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις του και με όσα έχει προγραμματίσει για την επόμενη περίοδο.

«Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους, αλλά μια χρονιά… Σταματούσα κάποια χρόνια. Αυτή τη χρονιά αισθάνομαι, λόγω και υποχρεώσεων και πολλών πραγμάτων που θα συμβούν, ότι δεν θα είμαι», είπε, για να διορθώσει αμέσως τη διατύπωσή του:

«Όχι αισθάνομαι. Δεν θα είμαι σίγουρα».

Ο ενθουσιασμός για τον εθνικό τελικό της Eurovision στη Θεσσαλονίκη

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης, ο Φωκάς Ευαγγελινός σχολίασε και την απόφαση της ΕΡΤ να διοργανώσει τον ελληνικό εθνικό τελικό «Sing for Greece 2027» στη Θεσσαλονίκη.

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Ο χορογράφος υποδέχθηκε ιδιαίτερα θετικά τη μεταφορά της διοργάνωσης στη συμπρωτεύουσα, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για την επιλογή της δημόσιας τηλεόρασης.

«Είναι πολύ ωραία η επιλογή της ΕΡΤ να πάει στη Θεσσαλονίκη», σχολίασε, προσθέτοντας: «Είναι σούπερ αυτό που θα γίνει εκεί ο διαγωνισμός».

Κλείνοντας, ευχήθηκε καλή επιτυχία σε όλους τους συντελεστές της διοργάνωσης, επιβεβαιώνοντας ότι η απουσία του από τη Eurovision 2027 οφείλεται αποκλειστικά στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

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