Σε 8 με 9 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια υπολογίζεται ότι ανέρχονται τα αποθέματα φυσικού αερίου στο οικόπεδο 12 στα κοιτάσματα «Πήγασος» και «Γλαύκος» της κυπριακής ΑΟΖ, σύμφωνα με εκτιμήσεις της ExxonMobil.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κ. Λετυμπιώτης ο αντιπρόεδρος της ExxonMobil Τζον Άρντιλ ενημέρωσε τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη στη διάρκεια της συνάντησή τους στη στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα που διαθέτουν, συνδυαστικά με το ‘Γλαύκος’, η ποσότητα του φυσικού αερίου, μπορεί να ανέρχεται σε 8 με 9 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια με την Κυπριακή πλευρά να τα χαρακτηρίζει «πολύ θετικά νέα και πολύ θετικά μηνύματα από την ExxonMobil».

Ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας μετέφερε στον κ. Άρντιλ την ικανοποίηση του για τη μέχρι στιγμής συνεργασία με την εταιρεία και για τη δραστηριοποίηση της στην κυπριακή ΑΟΖ, και το μήνυμα της κυπριακής κυβέρνησης για επίσπευση της εξόρυξης, για την αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της κυπριακής ΑΟΖ, με πρώτιστο στόχο, τη θετική επίδραση προς το ενεργειακό κόστος για τους Κύπριους καταναλωτές.

«Τα νέα είναι θετικά, παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση του ενεργειακού σχεδιασμού και οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην κυπριακή ΑΟΖ – η ExxonMobil είναι από τις πρώτες εξ αυτών – είναι εταιρείες παγκόσμιοι κολοσσοί που η παρουσία τους αποτελεί και μια ψήφο εμπιστοσύνης προς την κυπριακή ΑΟΖ», ανέφερε.

Σε ερώτηση αν η εταιρεία ενημέρωσε πώς θα κινηθεί ώστε να αξιοποιηθούν οι εν λόγω ποσότητες, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι «βεβαίως, έγινε μια πολύ συγκεκριμένη συζήτηση. Στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένονται πολύ συγκεκριμένες ενέργειες από πλευράς της εταιρείας με χρονοδιαγράμματα, τα οποία θα τεθούν ως προς την υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για να μπορέσει να αξιοποιηθεί το φυσικό αέριο. Είναι ένας από τους στόχους που έχουν τεθεί».

Πηγή: Φιλελεύθερος Κύπρου