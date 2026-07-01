Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Ελένη Φουρέιρα μίλησε ανοιχτά για τον φόβο που ένιωθε τα πρώτα χρόνια της καριέρας της να αποκαλύψει δημόσια την αλβανική καταγωγή της, εξηγώντας πως ανησυχούσε ότι αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις επαγγελματικές της ευκαιρίες.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια, καλεσμένη στην εκπομπή «The 2Night Show» το βράδυ της Τρίτης (30/6), εξομολογήθηκε ότι μεγάλωσε με την αίσθηση πως η καταγωγή της θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο στην πορεία της.

Advertisement

Advertisement

«Όταν μεγαλώνεις, αυτό μπαίνει μέσα σου και το έχεις ως φόβο. Λες “αν πω ότι είμαι από την Αλβανία, δεν νομίζω ότι θα μου δοθούν ίσες ευκαιρίες”. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα δεν φταίω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια περιέγραψε και τις δύσκολες στιγμές που βίωσε εξαιτίας των σχολίων που δεχόταν, αποκαλύπτοντας πως η μητέρα της στενοχωριόταν ιδιαίτερα. «Με έπαιρνε η μάνα μου, έκλαιγε και έλεγε “παιδί μου, τι σου έχουν κάνει; Γιατί; Δεν έχεις κάνει τίποτα εσύ”», είπε.

Παράλληλα, στάθηκε στη στήριξη που είχε από τον στενό της συνεργάτη, Γιώργο Αρσενάκο, ο οποίος, όπως αποκάλυψε, την προέτρεπε να παραμείνει προσηλωμένη στη δουλειά της. «Με έπαιρνε ο Αρσενάκος και μου έλεγε “δεν με ενδιαφέρει καθόλου, κάνε αυτό που ξέρεις να κάνεις καλά” και έκανα αυτό. Τελικά τον κόσμο δεν τον ενδιέφερε και ο κόσμος με έφερε εδώ», κατέληξε.

Στη συνέχεια, περιέγραψε πώς ήταν η πρώτη φορά που είδε πριν από δέκα χρόνια για πρώτη φορά από κοντά τον Αλμπέρτο Μποτία, εξηγώντας πώς δεν ήξερε ούτε την επαγγελματική του ιδιότητα: «Ήταν στον Ολυμπιακό και κέρδισαν και ήρθαν στο μαγαζί, επειδή είχαν κερδίσει. Τότε ήρθε ο Παντελής ο Τουτουντζής, που τον είχε εντοπίσει και είχε πάθει σοκ. Μου τον έδειχνε, αλλά εγώ τραγουδούσα και δεν καταλάβαινα. Όταν τον είδα είπα “τι κούκλος είναι αυτός, ηθοποιός είναι; μοντέλο”. Εκεί έμεινε, δεν έγινε τίποτα. Πέταγε λουλούδια, αλλά εγώ έλεγα “α καλά πέτα εσύ”. Εγώ δεν είμαι πολύ των λουλουδιών. Όταν έφυγα είπα “ρε παιδιά ποιος είναι αυτός ο καλλονός;”. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε, και μπήκα στα μηνύματα αυτών που δεν ακολουθώ στο Instagram και ήταν ο πρώτος που μου είχε στείλει και έλεγε “ήσυν καταπληκτική, φανταστική, ήμουν στο μαγαζί, σε είδα, αυτό που λένε για εσένα όλοι ισχύει. Του απάντησα, δεν είμαι αγενής εγώ. Έτσι ξεκίνησε, μιλούσαμε, βγήκαμε. Τον Νοέμβριο κλείνουμε 10 χρόνια».