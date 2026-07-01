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Οι πέντε συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων ο ιδιοκτήτης, ο εργολάβος και ο επιβλέπων μηχανικός, οδηγήθηκαν στα δικαστήρια αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για πολεοδομικές παραβάσεις.

Οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο η διαφορά στο βάθος των θεμελίων μεταξύ του νέου έργου και του παλαιού κτιρίου να προκάλεσε τη στατική αστοχία.

Οι έρευνες παραμένουν σε εξέλιξη για τη διαλεύκανση των αιτιών της κατάρρευσης, ενώ παράλληλα ελέγχεται η στατική επάρκεια των γειτονικών κτιρίων για την ασφάλεια των κατοίκων.

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Βοήθημα 3.000 ευρώ μέχρι να οριστεί η πλήρης αποζημίωση τους, θα λάβουν οι ένοικοι της 4όροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα για τα πρώτα τους έξοδα, καθώς όλοι έμειναν κυριολεκτικά στο δρόμο, ενώ σήμερα οδηγήθηκαν στην Ευελπίδων οι 5 που συλληφθέντες μεταξύ των οποίων ο ιδιοκτήτη της οικοδομής που ανεγειρόταν δίπλα, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες.

Το γεγονός ότι δεν υπήρξαν θύματα, κάνει τις κατηγορίες σε βάρος τους πιο ελαφριές καθώς στη δικογραφία που σχηματίστηκε κατηγορούνται μόνο για πολεοδομικές παραβάσεις, αν και οι αρχές περιμένουν τις απολογίες τους για να εντοπίσουν τις αιτίες που προκάλεσαν την κατάρρευση του κτιρίου, καθώς οι πρώτοι έλεγχοι δείχνουν πως όλα έγιναν τελείως νόμιμα.

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Η άδεια και η μελέτη του έργου αλλά και οι θεμελιώσεις τόσο της πολυκατοικίας που ανεγείρεται όσο και του κτιρίου που έπεσε, αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της έρευνας.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι αυτό της διαφοράς ύψους των θεμελίων των δύο πολυκατοικιών. Υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες τα θεμέλια της νέας πολυκατοικίας να χτίζονται πιο βαθιά στο έδαφος σε σχέση με τα θεμέλια του κτιρίου που κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να προκληθούν ρωγμές από τις εργασίες και να υπάρξει κλίση.

Οι έρευνες των αρχών παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρουν θα παρουσιάσουν και τα όσα καταθέσουν οι 5 συλληφθέντες.

Στο δρόμο πέρασαν τη νύχτα

Αν και από την πρώτη στιγμή άνοιξε η «Λέσχη Φιλίας» στα Πετράλωνα για την φιλοξενία των ενοίκων των 7 διαμερισμάτων που καταστράφηκαν, οι κάτοικοι παρέμειναν όλο το βράδυ στα χαλάσματα, για να προσέχουν ό,τι απέμεινε από τις περιουσίες τους.

Κανένας από τους ενοίκους δεν τραυματίστηκε. Μία οικογένεια συνεχίζει και ψάχνει τον σκύλο της στα ερείπια καθώς φέρεται να εγκλωβίστηκε εκεί.

Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, Παναγιώτης Χαρλαύτης, ανέφερε πως από την έρευνα δεν βρέθηκε κάτι το μεμπτό αν και για να καταρρεύσει η πολυκατοικία κάτι έγινε τελείως λάθος αν και όπως είπε χρειάζεται χρόνος για την διαλεύκανση της υπόθεσης.

Έρευνες γίνονται και στις πολυκατοικίες γύρω από το κτίριο που κατέρρευσε και ειδικά στην όμορη της για να διαπιστωθεί αν συνεχίζει να είναι κατοικήσιμο.