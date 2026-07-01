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Έντονη αναστάτωση προκάλεσε η κατάρρευση κτιρίου στα Πετράλωνα χθες (1/7) το μεσημέρι, με τον Τάσο Ξιαρχό να περιγράφει τις στιγμές αγωνίας που έζησε, καθώς η σχολή χορού του βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από το σημείο του περιστατικού.

Ο γνωστός χορογράφος δημοσίευσε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εμφανώς σοκαρισμένος από όσα εκτυλίχθηκαν, μεταφέροντας εικόνες από την περιοχή λίγα λεπτά μετά την κατάρρευση. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Αλκμήνης 22, την ώρα που πραγματοποιούνταν εργασίες σε γειτονική οικοδομή, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών.

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Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της 1ης ΕΜΑΚ, μαζί με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους έρευνας και διάσωσης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχαν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Κανένας από τους ενοίκους δεν τραυματίστηκε. Μία οικογένεια συνεχίζει και ψάχνει τον σκύλο της στα ερείπια καθώς φέρεται να εγκλωβίστηκε εκεί.

«Παιδιά, έχω σχολή χορού στο Γκάζι και έπεσε το πίσω κτίριο. Είναι σοκαριστικό. Είναι ακριβώς στον τοίχο της σχολής. Χριστέ μου… Τώρα υπάρχουν σκυλιά διάσωσης και κάνουμε όλοι ησυχία για να ακούσουν αν υπάρχουν άνθρωποι μέσα», ακούγεται να λέει στο βίντεο.

Λίγη ώρα αργότερα δημοσίευσε και δεύτερο βίντεο, δείχνοντας το μέγεθος της καταστροφής και εκφράζοντας τη σκέψη που, όπως είπε, δεν έφυγε στιγμή από το μυαλό του. «Η πολυκατοικία έπεφτε προς τα εκεί. Αν έπεφτε προς τα εδώ… αντίο», ανέφερε χαρακτηριστικά.