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Τέσσερα συγκλονιστικά φωτογραφικά καρέ αποτυπώνουν δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο την τρομακτική σκηνή της κατάρρευσης της τετραώροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμήνης 22, το μεσημέρι της Τρίτης (30/6).

Στο φωτογραφικό υλικό καταγράφεται ξεκάθαρα η εφιαλτική στιγμή που έζησαν οι άνθρωποι μέσα αλλά γύρω από το κτήριο, το οποίο στέγαζε επτά διαμερίσματα.

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Η πολυκατοικία αρχίζει ξαφνικά να παίρνει μια επικίνδυνη, έκκεντρη κλίση, προτού καταρρεύσει μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και μετατραπεί σε έναν λόφο από μπάζα και σκόνη.

Μπροστά στο δρόμο φαίνεται ένα ογκώδες μηχάνημα – πρέσα – που εκτελεί εργασίες, ενώ στα τρία πρώτα καρέ διακρίνονται 2-3 άνθρωποι (χαμηλά αριστερά στην εικόνα) στο απέναντι πεζοδρόμιο να παρακολουθούν τη σκηνή.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο τέταρτο και τελευταίο καρέ η σκόνη που πλέον έχει απλωθεί, σκεπάζει τα πάντα, αφού το κτίριο »θρυμματίζεται». Η διαδοχή των 4 αυτών λήψεων αποκαλύπτει το μέγεθος της ταχύτητας με την οποία εξελίχθηκε η καταστροφή.

Αν και τα ακριβή αίτια τελούν υπό διερεύνηση από τις αρχές, οι πρώτες πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι η καταστροφή προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών που εκτελούνταν σε γειτονική οικοδομή, επηρεάζοντας άμεσα τη στατικότητα του κτηρίου.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, αρμόδιοι τεχνικοί είχαν συστήσει στους μηχανικούς να ρίξουν εκτοξευόμενο σκυρόδεμα στην υπό ανέγερση οικοδομή δίπλα στην μοιραία πολυκατοικία, διότι υπήρχε κίνδυνος κατάρρευσης του χώματος.