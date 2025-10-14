Ένα τεράστιο τεχνολογικό data center τεχνητής νοημοσύνης στην Ινδία, θα χρηματοδοτήσει η μητρική εταιρεία της Google, Alphabet με 15 δισ δολάρια, την μεγαλύτερη επένδυσή της εκτός ΗΠΑ. Η ανακοίνωση έρχεται σε μια εποχή που ο πρόεδρος Τραμπ, έχει ζητήσει πιεστικά από τις αμερικανικές εταιρείες να επενδύουν στις ΗΠΑ για να ενισχύσουν την εγχώρια οικονομία.

Ο Αμερικανικός κολοσσός όμως επέλεξε -σύμφωνα με τον Thomas Kurian, Διευθύνων Σύμβουλο του Google Cloud -να δημιουργήσει μέσα στα επόμενα 5 χρόνια τον μεγαλύτερο κόμβο τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο στην πολιτεία Άντρα Πραντές της νότιας Ινδίας, ο οποίος θα αποτελέσει το κέντρο του παγκόσμιου δικτύου κέντρων τεχνητής νοημοσύνης της Google, που εκτείνονται σε 12 χώρες.

Η Ινδία έχει αναδειχθεί βασικός προορισμός για κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο λόγω του χαμηλού κόστους δεδομένων της χώρας, των χαμηλών μισθών και των εκατομμυρίων μορφωμένων νέων που μπορούν να εργαστούν σε αυτά τα κέντρα μετατρέποντάν την σε κόμβο για την επέκταση του cloud και της τεχνητής νοημοσύνης για τους παγκόσμιους τεχνολογικούς γίγαντες.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alphabet, Σούνταρ Πιτσάι, δήλωσε ότι η εγκατάσταση «θα φέρει την κορυφαία στον κλάδο τεχνολογία μας σε επιχειρήσεις και χρήστες στην Ινδία, επιταχύνοντας την καινοτομία στην τεχνητή νοημοσύνη και προωθώντας την ανάπτυξη σε όλη τη χώρα».

Η Ινδία παγκόσμιο κέντρο δεδομένων

Το έργο θα συνδυάσει υποδομές cloud και τεχνητής νοημοσύνης με συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ένα διευρυμένο δίκτυο οπτικών ινών, και αποτελεί μέρος του σχεδίου της κυβέρνησης της Ινδίας για την ανάπτυξη 6GW χωρητικότητας κέντρων δεδομένων έως το 2029, σύμφωνα με το Bloomberg News.

Τα κέντρα δεδομένων είναι φυσικές εγκαταστάσεις που στεγάζουν τον υπολογιστικό και δικτυωτικό εξοπλισμό που χρησιμοποιούν οι οργανισμοί για τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διανομή δεδομένων. Περιέχουν διακομιστές, συστήματα αποθήκευσης και εξοπλισμό δικτύου όπως δρομολογητές και τείχη προστασίας, μαζί με τα απαραίτητα συστήματα ισχύος και ψύξης για τη λειτουργία τους.

Στην Άντρα Πραντές, η τοπική κυβέρνηση προσφέρει επιδοτούμενη γη και ηλεκτρική ενέργεια για να προσελκύσει παγκόσμιους επενδυτές κάτι που όπως φαίνεται έχει αποδόσει.

Η βιομηχανία κέντρων δεδομένων της Ινδίας έχει αναπτυχθεί ραγδαία τα τελευταία πέντε χρόνια, ξεπερνώντας το όριο χωρητικότητας του 1GW το 2024 και σχεδόν τριπλασιάζοντας το επίπεδό της από το 2019, σύμφωνα με την έκθεση India Data Centre Market Dynamics 2024 της παγκόσμιας εταιρείας επαγγελματικών υπηρεσιών JLL.