Ένα τεράστιο συγκρότημα κέντρων δεδομένων στην έρημο του Τέξας σχεδιάζει να δημιουργήσει ο Διευθύνοντας Σύμβουλος της OpenAI Σαμ Άλτμαν, το οποίο θα είναι η μεγαλύτερη υποδομή στην σύγχρονη εποχή του διαδικτύου. Μια κατασκευή 17 γιγαβάτ σε συνεργασία με την Oracle, την Nvidia και την SoftBank.

Πρόκειται για μια γιγαντιαία επένδυση ίση με την κατασκευή 17 πυρηνικών σταθμών ενώ για την κατασκευή του data center στο Αμπιλιν θα απαιτηθεί ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που τροφοδοτεί πάνω από 13 εκατ. Κατοικίες στις ΗΠΑ.

Η κλίμακα είναι τεράστια, ακόμη και για μια εταιρεία που έχει σπάσει κάθε ρεκόρ στην ιδιωτική αγορά και έχει δει την αξία της να εκτοξεύεται στα 500 δισεκατομμύρια δολάρια. Η «τρέλα» του Άλτμαν υπολογίζεται ότι θα κοστίσει πάνω από 850 δις δολάρια μόνο σε υποδομές, σχεδόν τα μισά από τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια που έχουν επενδυθεί μέχρι σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο, για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με την HSBC.

Κι ενώ οι επενδυτές παρακολουθούν με ανησυχία το μεγαλεπίβολο σχέδιο, ο Άλτμαν επιμένει ότι μόνο η δημιουργία νέων data center θα μπορέσει να καλύψει την δεκαπλάσια αύξηση στη χρήση του ChatGPT τους τελευταίους 18 μήνες.

Όπως τόνισε, χρειάζεται ένα δίκτυο εγκαταστάσεων υπερυπολογιστών για τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης. «Σε αντίθεση με προηγούμενες τεχνολογικές επαναστάσεις ή προηγούμενες εκδόσεις του διαδικτύου, η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται υποδομές αυτού του μεγέθους» υποστήριξε.

Άλλωστε είναι πλέον κατανοητό ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι τα χρήματα ή τα τσιπ αλλά η ηλεκτρική ενέργεια. Ο Άλτμαν έχει επενδύσει χρήματα σε πυρηνικές εταιρείες επειδή βλέπει τη σταθερή, συγκεντρωμένη παραγωγή τους ως μία από τις λίγες πηγές ενέργειας αρκετά ισχυρές για να καλύψουν την τεράστια ζήτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ηγήθηκε μάλιστα ενός γύρου χρηματοδότησης 500 εκατομμυρίων δολαρίων στην εταιρεία σύντηξης Helion Energy για την κατασκευή ενός αντιδραστήρα και υποστήριξε την Oklo, μια εταιρεία σχάσης που εισήγαγε στο χρηματιστήριο πέρυσι μέσω του δικού του SPAC.

Οι επικριτές του πάντως προειδοποιούν, ότι πρόκειται για μια φούσκα, επισημαίνοντας πώς εταιρείες όπως η Nvidia, η Oracle, η Broadcom και η Microsoft έχουν προσθέσει η καθεμία εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε αγοραία αξία χάρη στις συνεργασίες με την OpenAI.

Η Nvidia και η Microsoft αξίζουν πλέον συνολικά 8,1 τρισεκατομμύρια δολάρια, ποσό του αντιστοιχεί με το 13,5% ολόκληρου του S&P 500 του τεχνολογικού δείκτη στην Wall Street.

Οι σκεπτικιστές λένε επίσης ότι το σύστημα μοιάζει με ένα κυκλικό μοντέλο χρηματοδότησης. Η OpenAI δεσμεύει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε έργα που βασίζονται σε συνεργάτες όπως η Nvidia, η Oracle και η SoftBank. Αυτές οι εταιρείες επενδύουν ταυτόχρονα στα ίδια έργα και στη συνέχεια αποπληρώνονται μέσω πωλήσεων τσιπ και μισθώσεων κέντρων δεδομένων.

Ο Αλτμαν, ο οποίος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο οι επενδυτές να χάσουν χρήματα από την υπερεπένδυση πρόσθεσε ότι τέτοιοι κύκλοι υπερεπένδυσης και υποεπένδυσης έχουν σημαδέψει κάθε προηγούμενη τεχνολογική επανάσταση. «Μερικοί άνθρωποι, σίγουρα θα νιώσουν τον πόνο και κάποιοι άλλοι θα βγάλουν πολλά χρήματα αλλά η αξία αυτής της τεχνολογίας θα είναι τεράστια για την κοινωνία».

