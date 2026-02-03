Με μια δήλωση που ξεπέρασε τα στενά όρια του αθλητισμού έκλεισε τη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα του από τον Κάρλος Αλκαράθ ο Νόβακ Τζόκοβιτς, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα προς τη Σερβία.

«Και ένα μήνυμα προς τον λαό μας στη Σερβία: η Δικαιοσύνη και η Αλήθεια πάντα νικούν. Να αντέξουν», είπε στη μητρική του γλώσσα, απευθυνόμενος ευθέως στους συμπατριώτες του. Η τοποθέτησή του δεν σχετιζόταν με τον αγώνα ή το αποτέλεσμά του, αλλά είχε ξεκάθαρο κοινωνικό και πολιτικό φορτίο.

Advertisement

Advertisement

Η δήλωση του Τζόκοβιτς εντάσσεται στο πλαίσιο των εξελίξεων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στη Σερβία, όπου επικρατεί έντονη κοινωνική αναταραχή, με διαδηλώσεις και δημόσιο διάλογο γύρω από ζητήματα θεσμών, δικαιοσύνης και διαφάνειας. Καθοριστικό σημείο αποτέλεσε το τραγικό δυστύχημα στο Νόβι Σαντ το 2024, όταν 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την κατάρρευση γέφυρας στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης.

Η Ελλάδα και οι προσωπικές επιλογές του Τζόκοβιτς

Το πολιτικό κλίμα στη Σερβία συνδέεται και με τις προσωπικές επιλογές του κορυφαίου τενίστα τα τελευταία χρόνια. Ο Τζόκοβιτς έχει επιλέξει την Ελλάδα και την Αθήνα ως μόνιμο τόπο διαμονής για την οικογένειά του, μια απόφαση που αποδίδεται στην αναζήτηση σταθερότητας, ποιότητας ζωής και αξιών που επιθυμεί να μεταδώσει στα παιδιά του.

Οι ιδεολογικές του αποστάσεις από την πολιτική πραγματικότητα της Σερβίας, και ειδικότερα από το καθεστώς του προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς, είναι γνωστές, χωρίς ωστόσο ο ίδιος να επιδιώκει ρόλο ενεργού πολιτικού παράγοντα.