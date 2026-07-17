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Η Όλγα Γεροβασίλη ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίηση της από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η γραπτή επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Βουλής θα κατατεθεί σε περίπου μία εβδομάδα, έπειτα από συνεννόηση με τον Νικήτα Κακλαμάνη. Μεσολαβούν κρίσιμες κοινοβουλευτικές και συνταγματικές διαδικασίες και πρέπει να διασφαλιστεί ότι η αποχώρησή της από το Προεδρείο δεν θα προκαλέσει αιφνίδια δυσλειτουργία.

Η ουσία, ωστόσο, βρίσκεται αλλού. Η Όλγα Γεροβασίλη δεν εγκαταλείπει απλώς μια Κοινοβουλευτική Ομάδα που καταρρέει. Αφήνει και μία από τις σημαντικότερες θεσμικές θέσεις του Κοινοβουλίου. Το κάνει ακολουθώντας μια πολιτική απόφαση που είχε, όπως φαίνεται, λάβει εδώ και καιρό. Μια απόφαση που συνδέεται ασφαλώς και με τη στενή, δοκιμασμένη πολιτική και προσωπική σχέση της με τον Αλέξη Τσίπρα.

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Εδώ, όμως, αρχίζει το αστείο. Ή μάλλον το τραγικό.

Τη θέση της στην αντιπροεδρία της Βουλής θα κληθεί να καταλάβει ένας από τους ελάχιστους εναπομείναντες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, το κόμμα που διαλύεται σε δημόσια θέα, που μετρά καθημερινά ανεξαρτητοποιήσεις, παραιτήσεις και εσωτερικούς πολέμους, θα εξακολουθήσει να διαθέτει αντιπρόεδρο της Βουλής!

Ο Κανονισμός της Βουλής είναι σαφής: όταν ένα μέλος του Προεδρείου χάσει την ιδιότητα του μέλους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας από την οποία προέρχεται, η θητεία του λήγει αυτοδικαίως. Η κενή θέση συμπληρώνεται αμέσως, με εκλογή νέου μέλους για το υπόλοιπο της θητείας. Από το ίδιο κόμμα. Δεν γίνεται από την αρχή συνολική ανακατανομή των αντιπροεδριών σύμφωνα με τους σημερινούς συσχετισμούς.

Κάπως έτσι, η πολιτική πραγματικότητα συγκρούεται με την κοινοβουλευτική ακινησία. Ένα κόμμα που εξελέγη δεύτερο το 2023, αλλά σήμερα έχει μετατραπεί σε πολιτικό απόκομμα, εξακολουθεί να απολαμβάνει τα θεσμικά προνόμια της παλιάς του δύναμης.

Δεν προκαταλαμβάνω το πρόσωπο που θα επιλεγεί. Το ζήτημα δεν είναι προσωπικό. Είναι βαθύτατα πολιτικό. Ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ ούτε μπορεί ούτε θέλει να αντιληφθεί ότι διασύρει το όνομα της παράταξης, ταλαιπωρεί τους τελευταίους πιστούς οπαδούς του και προκαλεί πλέον όχι μόνο δυσφορία, αλλά και γέλωτα.

Η φαρσοκωμωδία του «ΣΥΡΙΖΟΖΟΟΜ» αποκτά, λοιπόν, και αντιπροεδρία στη Βουλή. Έμελλε να το δούμε κι αυτό.