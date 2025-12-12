Συνεχίζονται οι ισχυρές σεισμικές δονήσεις στην Ιαπωνία με την τελευταία να είναι μεγέθους 6,7 βαθμών σήμερα το πρωί, στα βορειοανατολικά της χώρας, οδηγώντας στην έκδοση έκτακτου προειδοποιητικού δελτίου για τσουνάμι από την ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία (JMA).

Ο σεισμός καταγράφτηκε στις 11:44 (τοπική ώρα· στις 04:44 ώρα Ελλάδας), μερικές ημέρες έπειτα από ακόμη πιο ισχυρό σεισμό —7,5 βαθμών— στην ίδια περιοχή.

Advertisement

Advertisement

Κατά το έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο της JMA, πρέπει να αναμένεται τσουνάμι με κύματα ύψους τουλάχιστον ενός μέτρου.