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Ένα απίστευτο ατύχημα σημειώθηκε στο Σαντιάγο της Χιλής, όταν ένα λάστιχο που αποκολλήθηκε από εν κινήσει αυτοκίνητο εκσφενδονίστηκε προς το πεζοδρόμιο και χτύπησε με σφοδρότητα έναν ανυποψίαστο 19χρονο πεζό.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και το βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Στα πλάνα φαίνεται ο νεαρός να περπατά αμέριμνος σε ένα σχεδόν άδειο πεζοδρόμιο, όταν ξαφνικά η ρόδα εμφανίζεται από ψηλά και τον χτυπά με μεγάλη δύναμη, ρίχνοντάς τον στο έδαφος.

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Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, ο 19χρονος στάθηκε ιδιαίτερα τυχερός, καθώς υπέστη μόνο ελαφρά τραύματα. Μεταφέρθηκε στην κλινική Santa María, όπου οι γιατροί του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες για τραυματισμούς στο μέτωπο, το πρόσωπο και το στήθος.

Πώς αποκολλήθηκε η ρόδα και κατέληξε πάνω στον νεαρό

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο οδηγός του αυτοκινήτου στις αρχές, το όχημα είχε μόλις βγει από συνεργείο. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ένας από τους τροχούς αποκολλήθηκε ξαφνικά, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μια ανεξέλεγκτη πορεία.

Αρχικά, το ελαστικό χτύπησε σε δύο άλλα αυτοκίνητα και στη συνέχεια αναπήδησε με μεγάλη ταχύτητα προς το φαρδύ πεζοδρόμιο της λεωφόρου Los Leones. Εκεί βρέθηκε στην πορεία του 19χρονου, τον οποίο χτύπησε από πίσω, χωρίς να του αφήσει περιθώριο να αντιδράσει.

Περαστικοί και δυνάμεις ασφαλείας του δήμου έσπευσαν να βοηθήσουν τον νεαρό, ο οποίος βρισκόταν σε κατάσταση σοκ από την απρόσμενη σύγκρουση.

Οι αρχές έχουν ήδη ταυτοποιήσει το αυτοκίνητο από το οποίο αποκολλήθηκε ο τροχός, καθώς και τον οδηγό του, ενώ διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.