Αποζημίωση ύψους 40 εκατ. δολαρίων επιδίκασε σώμα ενόρκων στο ανώτατο δικαστήριο του Λος Άντζελες σε δύο γυναίκες, οι οποίες υποστηρίζουν ότι η μακροχρόνια χρήση του παιδικού ταλκ της Johnson & Johnson συνέβαλε στην εμφάνιση καρκίνου των ωοθηκών.

Η απόφαση αυτή προστίθεται στη μακρά σειρά δικαστικών διεκδικήσεων που αντιμετωπίζει ο αμερικανικός κολοσσός, καθώς συνολικά περίπου 67.000 αγωγές έχουν κατατεθεί από άτομα που ισχυρίζονται ότι ανέπτυξαν καρκίνο μετά τη χρήση παιδικού ταλκ και άλλων προϊόντων της εταιρείας.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με την ετυμηγορία των ενόρκων, η Μόνικα Κεντ θα λάβει 18 εκατ. δολάρια, ενώ 22 εκατ. δολάρια επιδικάστηκαν στη Ντέμπορα Σουλτζ και τον σύζυγό της. Το δικαστήριο έκρινε ότι η Johnson & Johnson γνώριζε επί χρόνια τους πιθανούς κινδύνους των προϊόντων της με βάση το ταλκ, ωστόσο δεν είχε προχωρήσει σε επαρκή προειδοποίηση των καταναλωτών.

Ο Έρικ Χας, αντιπρόεδρος της Johnson & Johnson αρμόδιος για τις παγκόσμιες νομικές υποθέσεις, δήλωσε ότι η εταιρεία προτίθεται να ασκήσει άμεσα έφεση, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι τελικά θα δικαιωθεί, όπως —κατά τον ίδιο— συμβαίνει συνήθως σε περιπτώσεις «παρεκκλινουσών αρνητικών αποφάσεων».

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η Μόνικα Κεντ διαγνώστηκε με καρκίνο των ωοθηκών το 2014 και η Ντέμπορα Σουλτζ το 2018. Και οι δύο γυναίκες, κάτοικοι Καλιφόρνιας, κατέθεσαν ότι χρησιμοποιούσαν το παιδικό ταλκ της Johnson & Johnson μετά το μπάνιο για τουλάχιστον τέσσερις δεκαετίες. Κατά τη διάρκεια της δίκης περιέγραψαν τις θεραπείες στις οποίες υποβλήθηκαν, οι οποίες περιλάμβαναν εκτεταμένες χειρουργικές επεμβάσεις και δεκάδες κύκλους χημειοθεραπείας.

Στις καταληκτικές αγορεύσεις, ο δικηγόρος των δύο γυναικών υποστήριξε ότι η εταιρεία είχε γνώση ήδη από τη δεκαετία του 1960 για τη δυνητική καρκινογόνο δράση του προϊόντος. «Γνώριζαν, ήξεραν και έκαναν τα πάντα για να το αποκρύψουν, θάβοντας την αλήθεια για τους κινδύνους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, η δικηγόρος της Johnson & Johnson, Άλισον Μπράουν, υποστήριξε ότι οι μόνες πηγές που συνέδεσαν τον καρκίνο των δύο γυναικών με το ταλκ ήταν οι ίδιοι οι δικηγόροι τους. Όπως τόνισε, η συγκεκριμένη συσχέτιση δεν υποστηρίζεται από καμία μεγάλη υγειονομική αρχή στις ΗΠΑ, ενώ δεν υπάρχει επιστημονική μελέτη που να αποδεικνύει ότι το ταλκ μπορεί να μετακινηθεί από το εξωτερικό του σώματος και να φτάσει στις ωοθήκες.

Η Johnson & Johnson, τέλος, επιμένει ότι τα προϊόντα της είναι ασφαλή, δεν περιέχουν αμίαντο και δεν προκαλούν καρκίνο. Παρ’ όλα αυτά, το 2020 διέκοψε την πώληση του παιδικού ταλκ στις Ηνωμένες Πολιτείες, αντικαθιστώντας το με προϊόν με βάση το καλαμποκάλευρο.

Με πληροφορίες από Guardian