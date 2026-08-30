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Η Κυριακή 30 Αυγούστου χρειάζεται προσοχή, όχι τόσο εξαιτίας ακραίας ζέστης όσο εξαιτίας του συνδυασμού ξηρασίας, υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών βοριάδων. Η ΕΜΥ δεν έχει σε ισχύ προειδοποίηση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, ωστόσο η Πολιτική Προστασία ανεβάζει το επίπεδο επιφυλακής για τις φωτιές.

ΚΥΡΙΑΚΗ – Μέχρι 37°C και τοπικές καταιγίδες

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Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Από το μεσημέρι όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς, της Θεσσαλίας και της κεντρικής χώρας υπάρχει πιθανότητα για τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά ευνοείται και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 34-36°C στα ηπειρωτικά και τοπικά τους 37°C στα δυτικά. Στα νησιά του Αιγαίου οι μέγιστες γενικά στους 31-32°C, με 34-35°C σε Δωδεκάνησα και νότια Κρήτη.

Αθήνα: γενικά αίθριος καιρός, 24-34°C, με ανέμους έως 5 μποφόρ στα ανατολικά.

Θεσσαλονίκη: 23-33°C, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικής μπόρας στα γύρω ορεινά.

RED CODE – Εδώ είναι σήμερα η μεγάλη προειδοποίηση

Η Πολιτική Προστασία θέτει σήμερα σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code:

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Σάμο και Ικαρία

Ρόδο, Κάλυμνο, Κω και Κάρπαθο

ολόκληρη την Περιφέρεια Κρήτης

Στις περιοχές αυτές προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς – κατηγορία 4. Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν σε οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φλόγα. Με τέτοιες συνθήκες ανέμου, μια εστία μπορεί να πάρει γρήγορα διαστάσεις.

Θάλασσες – Τα 7 μποφόρ επιμένουν

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Στα δυτικά οι άνεμοι θα είναι ασθενέστεροι, περίπου 3-4 μποφόρ. Στα ανατολικά όμως κυριαρχούν οι βοριάδες 4-5 μποφόρ, στο Αιγαίο 6 και στα νοτιοανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή για μικρά σκάφη και θαλάσσιες δραστηριότητες.

ΔΕΥΤΕΡΑ – Πιο ήρεμη έναρξη της εβδομάδας

Η Δευτέρα 31 Αυγούστου αναμένεται γενικά καλοκαιρινή, με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία διατηρείται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, χωρίς όμως γενικευμένες ακραίες τιμές. Οι τοπικές αστάθειες περιορίζονται και μπαίνουμε στον Σεπτέμβριο με περισσότερο ήλιο.

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ΤΡΙΤΗ – Πρώτη ημέρα του Σεπτέμβρη με καλοκαιρινό πρόσωπο

Η Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου διατηρεί την καλοκαιρινή εικόνα, με υψηλές θερμοκρασίες και γενικά αίθριο ουρανό. Η ζέστη θα εξακολουθήσει κυρίως στα ηπειρωτικά.

ΤΕΤΑΡΤΗ – Αρχίζουν να εμφανίζονται σημάδια μεταβολής

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Την Τετάρτη η θερμοκρασία υποχωρεί ελαφρά, ενώ αυξάνονται σταδιακά οι νεφώσεις. Δεν πρόκειται ακόμη για γενικευμένη κακοκαιρία, αλλά η ατμόσφαιρα αρχίζει να γίνεται πιο ασταθής.

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ΠΕΜΠΤΗ – Η ημέρα που παρακολουθούμε

Εδώ βρίσκεται το ενδιαφέρον της εβδομάδας. Τα σημερινά προγνωστικά στοιχεία δείχνουν αισθητότερη πτώση της θερμοκρασίας και αυξημένη πιθανότητα βροχών ή καταιγίδων σε τμήματα της χώρας. Επειδή όμως μιλάμε για πρόγνωση αρκετών ημερών, θέλει επανέλεγχο στα επόμενα δελτία πριν «κλειδώσουμε» περιοχές και ένταση.

Ο Σάκης Αρναούτογλου ήδη επισημαίνει ότι ο καιρός παρουσιάζει μεγαλύτερη μεταβλητότητα, μετά και το σύντομο πέρασμα με μπόρες και τοπικές καταιγίδες που εκδηλώθηκε από το βράδυ του Σαββάτου προς την Κυριακή.

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Συμπέρασμα: Σήμερα το βασικό μήνυμα δεν είναι «κακοκαιρία». Είναι ζέστη + τοπική αστάθεια + ισχυρό μελτέμι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο + πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Και το τελευταίο είναι εκείνο που απαιτεί τη μεγαλύτερη προσοχή