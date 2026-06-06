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Μια πρώην διευθύντρια και εκπαιδευτικός Λυκείου στη Τζόρτζια κατηγορείται ότι διατηρούσε ακατάλληλη σχέση με έναν 16χρονο μαθητή. Η Αμάντα Κατζ, που είχε υπηρετήσει και ως διευθύντρια στο Λύκειο Roswell, βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές κατηγορίες και πιθανή ποινή φυλάκισης έως και 20 ετών.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν από τις αρχές, η εκπαιδευτικός φέρεται να είχε αναπτύξει στενή επαφή με τον ανήλικο μαθητή, ενώ μεταξύ τους είχαν ανταλλάξει χιλιάδες μηνύματα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στα μηνύματα αυτά, όπως παρουσιάστηκαν στη δικογραφία, η γυναίκα εξέφραζε έντονα συναισθήματα και μιλούσε για το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν την καθημερινότητά τους και να ξεκινήσουν μια νέα ζωή σε άλλη χώρα.

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Ο μαθητής φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι η σχέση τους εξελίχθηκε μακριά από τα βλέμματα άλλων ανθρώπων, κυρίως σε ιδιωτικούς χώρους. Η εκπαιδευτικός, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ανησυχούσε συνεχώς μήπως αποκαλυφθεί η κατάσταση και αντιμετωπίσει συνέπειες.

😡Cabin rental, 19K texts: Warrant details investigation into teacher accused of having sex with teen😡

Amanda Katz, a 55-year-old former teacher at Roswell High School, is under investigation for an alleged sexual relationship with a 16-year-old student, revealed by 19,585 text… pic.twitter.com/EHfHNL8SbZ June 4, 2026

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η μητέρα του 16χρονου βρήκε μηνύματα που την έκαναν να υποψιαστεί ότι υπήρχε κάτι σοβαρό. Μετά την αποκάλυψη, η οικογένεια αποφάσισε να απομακρυνθεί άμεσα. Η Κατζ, σύμφωνα με ανθρώπους από το περιβάλλον της, επέστρεψε στο σχολείο σε πολύ έντονη συναισθηματική κατάσταση, λέγοντας ότι ένιωθε συντετριμμένη επειδή δεν μπορούσε πλέον να βρίσκεται κοντά στον μαθητή.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι μέσα σε λίγες εβδομάδες είχαν σταλεί σχεδόν 20.000 μηνύματα. Σε αρκετά από αυτά, η εκπαιδευτικός φέρεται να μιλούσε για τα συναισθήματά της, να παραδεχόταν ότι είχε κάνει σοβαρά λάθη και να εξέφραζε φόβο για τις συνέπειες των πράξεών της.

Όταν ο ανήλικος αποφάσισε να απομακρυνθεί μετά την αντίδραση της οικογένειάς του, η γυναίκα φέρεται να αντέδρασε έντονα, γράφοντας ότι ένιωθε πως είχε πληγωθεί βαθιά και ότι θεωρούσε πως είχε εγκαταλειφθεί. Οι αρχές συνεχίζουν την εξέταση των στοιχείων της υπόθεσης, ενώ η εκπαιδευτικός αναμένεται να αντιμετωπίσει τη δικαστική διαδικασία για τις κατηγορίες που της αποδίδονται.