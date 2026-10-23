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Ένα μοναδικό ταξίδι στην ιστορία της Αθήνας παρουσιάζει το UP STORIES, μέσα από το νέο του βίντεο στον αναβαθμισμένο αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού.

Μετά την ολοκλήρωση σημαντικών εργασιών ανάδειξης και αναβάθμισης από το Υπουργείο Πολιτισμού, ένας από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της πρωτεύουσας υποδέχεται τους επισκέπτες με ανανεωμένες διαδρομές περιήγησης, βελτιωμένη προσβασιμότητα και περισσότερο πράσινο.

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Η κάμερα του UP STORIES περιηγείται ανάμεσα σε αρχαίους τάφους, επιτύμβια μνημεία και κατάλοιπα των ιστορικών πυλών της Αθήνας, αποτυπώνοντας τη μοναδική ατμόσφαιρα ενός τόπου με ιστορία χιλιάδων ετών.

Από το περίφημο Δίπυλο και την Ιερά Πύλη μέχρι τις σύγχρονες παρεμβάσεις που αναδεικνύουν τον χώρο, το βίντεο συνδυάζει την ιστορική αφήγηση με εντυπωσιακά πλάνα.

Μια χρονοκάψουλα 2.500 ετών, που βρίσκεται λίγα μόλις βήματα από τους πολυσύχναστους δρόμους της σύγχρονης Αθήνας και αξίζει να ανακαλύψουμε ξανά.