Οι πιο ενδιαφέρουσες ειδήσεις και απόψεις καθημερινά στο e-mail σας.

Η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ συμπληρώνει στην ανάρτησή της: «Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε δυναμικό κέντρο για την ενέργεια, την τεχνολογία και την καινοτομία. Μόλις στις πρώτες εβδομάδες της θητείας μου, προωθήσαμε ιστορικές επενδύσεις και συμφωνίες των ΗΠΑ εδώ -και μόλις ξεκινήσαμε!».

«Ήταν τιμή μου να συμμετάσχω την περασμένη εβδομάδα στο CEO Initiative Forum του Fortune – μια πλατφόρμα που προάγει τον στρατηγικό διάλογο σχετικά με την ηγεσία, την καινοτομία και την ανάπτυξη», αναφέρει η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφόϊλ σε ανάρτησή της στο Χ (πρώην Twitter) την Κυριακή (30.11.2025).

Κίμπερλι Γκίλφόϊλ: Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε δυναμικό κέντρο για την ενέργεια, την τεχνολογία και την καινοτομία – Η νέα ανάρτηση της Αμερικανίδας πρέσβη

«Ήταν τιμή μου να συμμετάσχω την περασμένη εβδομάδα στο CEO Initiative Forum του Fortune – μια πλατφόρμα που προάγει τον στρατηγικό διάλογο σχετικά με την ηγεσία, την καινοτομία και την ανάπτυξη», αναφέρει η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφόϊλ σε ανάρτησή της στο Χ (πρώην Twitter) την Κυριακή (30.11.2025).

Η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ συμπληρώνει στην ανάρτησή της: «Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε δυναμικό κέντρο για την ενέργεια, την τεχνολογία και την καινοτομία. Μόλις στις πρώτες εβδομάδες της θητείας μου, προωθήσαμε ιστορικές επενδύσεις και συμφωνίες των ΗΠΑ εδώ -και μόλις ξεκινήσαμε!».