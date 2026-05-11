Στη σύλληψη του οδηγού που παρέσυρε 65χρονο πεζό στον αυτοκινητόδρομο και τον μετέφερε πάνω στον ανεμοθώρακα του αυτοκινήτου του, προχώρησε η Αστυνομία.

Υπενθυμίζεται ότι η Αστυνομία μετά από έρευνες ταυτοποιήσε τον οδηγό του οχήματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη, ενώ αναγνωρίστηκε και το όχημα που φαίνεται σε βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Υπεθυμίζεται ότι, το περιστατικό συνέβη στον δρόμο μεταξύ των κυκλικών κόμβων Ριζοελιάς και Καλού Χωριού, στη Λάρνακα.

Πώς έγινε το περιστατικό

Το συμβάν σημειώθηκε όταν μετά από οδική σύγκρουση στον αυτοκινητόδρομο, ο 65χρονπς οδηγός του ενός οχήματος, προσέγγισε το δεύτερο όχημα με σκοπό την ανταλλαγή στοιχείων.

Στη σκηνή αφίχθηκε περιπολικό της Αστυνομίας. Στη θέα των μελών της Αστυνομίας, ο οδηγός του δεύτερου οχήματος εκκίνησε το αυτοκίνητό του, επιχειρώντας να εγκαταλείψει τη σκηνή. Στην προσπάθειά του να τον ανακόψει, ο 65χρονος βρέθηκε πάνω στον ανεμοθώρακα του οχήματος, το οποίο συνέχισε να κινείται στον αυτοκινητόδρομο.

Σε κάποιο σημείο της διαδρομής, ο 65χρονος έπεσε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να υποστεί ελαφρύ τραυματισμό, συγκεκριμένα μώλωπες και εκδορές.

Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος εγκατέλειψε τη σκηνή.