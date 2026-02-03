Η δημοσιοποίηση εκατομμυρίων σελίδων από τα αρχεία του Τζέφρι Επστάιν συνεχίζει να προκαλεί διεθνείς αντιδράσεις, αποκαλύπτοντας ένα μωσαϊκό πληροφοριών που εκτείνεται από σοβαρές καταγγελίες σεξουαλικών εγκλημάτων έως προσωπικές λεπτομέρειες της καθημερινότητάς του. Ανάμεσα στα έγγραφα που ήρθαν στο φως, ξεχωρίζουν μηνύματα και αναφορές που έχουν ήδη γίνει αντικείμενο έντονης συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα ιδιωτικό μήνυμα με ελληνική αναφορά. Πρόκειται για επικοινωνία άγνωστης γυναίκας προς τον Επστάιν τον Δεκέμβριο του 2009, στην οποία τον ενημερώνει για τη γέννηση της κόρης της. Στο κείμενο, η αποστολέας περιγράφει με λεπτομέρειες τον τοκετό, αναφέροντας ότι έφερε στον κόσμο «ένα μικρό ελληνόπουλο», ενώ κλείνει με μια φαινομενικά άσχετη, προσωπική λεπτομέρεια για το φαγητό που κατανάλωσε αμέσως μετά.

Η αναφορά αυτή, αν και δεν συνοδεύεται από περαιτέρω στοιχεία για την ταυτότητα της γυναίκας ή τη σχέση της με τον Επστάιν, στάθηκε αρκετή για να πυροδοτήσει νέες εικασίες στο διαδίκτυο. Χρήστες και αναλυτές επισημαίνουν ότι στα αρχεία καταγράφεται ασυνήθιστα συχνή χρήση λέξεων που σχετίζονται με τρόφιμα. Όροι όπως «pizza», «pasta» και «cheese» εμφανίζονται εκατοντάδες φορές, γεγονός που, για ορισμένους, δεν θεωρείται τυχαίο.

Οι αναφορές αυτές έχουν συνδεθεί εκ νέου με τη θεωρία συνωμοσίας που έγινε γνωστή ως Pizzagate. Η υπόθεση είχε απασχολήσει έντονα την αμερικανική κοινή γνώμη το 2016, όταν διατυπώθηκαν ισχυρισμοί περί ύπαρξης κυκλωμάτων εμπορίας και κακοποίησης ανηλίκων με επίκεντρο εστιατόρια στην Ουάσιγκτον. Παρότι οι ισχυρισμοί αυτοί είχαν διαψευστεί επίσημα και απορριφθεί από τα περισσότερα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, τα νέα έγγραφα φαίνεται να επαναφέρουν τη συζήτηση.

Στα αρχεία περιλαμβάνονται επίσης αναφορές σε γνωστά πολιτικά πρόσωπα, όπως ο Τζον Ποντέστα, χωρίς ωστόσο να προκύπτουν άμεσες κατηγορίες ή αποδείξεις εμπλοκής. Παρά ταύτα, ο συνδυασμός ονομάτων, λέξεων-κλειδιών και μαρτυριών θυμάτων αρκεί για να αναζωπυρώνει παλαιές υποψίες και να εντείνει τη δημόσια συζήτηση γύρω από το εύρος και το βάθος της υπόθεσης Επστάιν.