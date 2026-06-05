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Σοκ στο Χόλιγουντ έχει προκαλέσει η δολοφονία του ηθοποιού Τζέιμς Χάντι, ο οποίος έπεσε νεκρός από επίθεση με μαχαίρι στο σπίτι του στο Λος Άντζελες. Για την υπόθεση συνελήφθη ο 44χρονος γιος της συντρόφου του, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε την πράξη του στις Αρχές.

Ο Χάντι ήταν 81 ετών. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, ο 44χρονος Μάικλ Γκλέντχιλ, κάλεσε το 911 (σ.σ 100) λέγοντας: «Είμαι ο Υιός του Ανθρώπου, μόλις σκότωσα έναν αμαρτωλό».

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Actor James Handy, known for his roles on NBC's "The West Wing" and more recently "Top Gun: Maverick," was stabbed to death by his girlfriend's son, authorities said. https://t.co/JSkbMykPhY — NBC10 Boston (@NBC10Boston) June 5, 2026

«Με μεγάλη θλίψη μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο άνθρωπος που δέχτηκε επίθεση και σκοτώθηκε την Τετάρτη στην Τάρζανα ήταν ο ηθοποιός Τζέιμς Χάντι», επιβεβαιώνει η ατζέντης του γνωστού ηθοποιού.

Μετά την κλήση, οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο του εγκλήματος και ο δράστης τους έκανε νόημα να σταματήσουν λέγοντάς τους πως αυτόν έψαχναν.

Ο Γκλέντχιλ, ο οποίος ζούσε στο σπίτι με τη μητέρα του, συνελήφθη και κατηγορείται για φόνο. Είναι υπό κράτηση με την εγγύηση να έχει οριστεί στα 2 εκατ. δολάρια.

Ο Χάντι υποδύθηκε τον μπάρμαν Τζίμι στην ταινία του 2022 «Top Gun: Maverick» του 2022. Αξιοσημείωτοι είναι οι ρόλοι του στις ταινίες «Arachnophobia» και «Jumanji» και τις τηλεοπτικές σειρές «NCIS: Los Angeles», «CSI: New York», «NYPD Blue» και «Law & Order», μεταξύ πολλών άλλων.