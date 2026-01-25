Στο πένθιος έχει βυθιστεί η Πάτρα μετά την ασύλληπτη τραγωδία και τον χαμό δύο νέων ανθρώπων, 19 και 17 ετών σε τροχαίο δυστύχημα.

Το αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ο 19χρονος κινείτο στο ρεύμα προς Πύργο και εξετράπη, για άγνωστη ακόμα αιτία, από την πορεία του χρυπώντας σε κολόνα φωτεινού σηματοδότη. Στο σημείο του τροχαίου έσπευσαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν τον 19χρονο και την 17χρονη, χωρίς να έχουν τις αισθήσεις τους.

Ο 19χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο και η 17χρονη στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό τους.