Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στιγμές αγωνίας έζησαν οι 322 επιβάτες μιας πτήσης της KLM πάνω από τον Ατλαντικό, όταν ένα powerbank πήρε φωτιά μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους, αναγκάζοντας τον κυβερνήτη να διακόψει το ταξίδι και να επιστρέψει στο Άμστερνταμ.

Η πτήση KL735 είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Σίπχολ με προορισμό το Κουρασάο, στην Καραϊβική, και είχε ήδη διανύσει μεγάλο μέρος της διαδρομής όταν σημειώθηκε το περιστατικό, περίπου πέντε ώρες και 30 λεπτά μετά την αναχώρηση.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν ολλανδικά μέσα ενημέρωσης, η φορητή μπαταρία άρχισε να υπερθερμαίνεται και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες μέσα στην καμπίνα. Το πλήρωμα αντέδρασε άμεσα και κατάφερε να περιορίσει τη φωτιά, ωστόσο ο κυβερνήτης αποφάσισε να επιστρέψει στο Σίπχολ για λόγους ασφαλείας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η πληροφορία ότι το powerbank φέρεται να ανήκε στον Καμίλ Έουρλινγκς, πρώην πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της KLM, ο οποίος βρισκόταν μεταξύ των επιβατών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Έουρλινγκς υπέστη ελαφρά τραύματα κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Η KLM δεν επιβεβαίωσε την ταυτότητα του κατόχου της φορητής μπαταρίας, επισημαίνοντας ότι δεν σχολιάζει προσωπικά στοιχεία επιβατών.

Φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν μετά το περιστατικό δείχνουν ζημιές σε καθίσματα και τμήματα της καμπίνας, καθώς και εμφανή σημάδια από τη φωτιά στο σημείο όπου εκδηλώθηκε.

Παρότι το πλήρωμα κατάφερε να θέσει γρήγορα υπό έλεγχο τις φλόγες, η απόφαση για επιστροφή στο Άμστερνταμ κρίθηκε αναγκαία, καθώς το αεροσκάφος βρισκόταν πάνω από τον Ατλαντικό και το περιστατικό αφορούσε μπαταρία λιθίου, η οποία μπορεί να προκαλέσει ξαφνική και έντονη υπερθέρμανση.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε τελικά στο Σίπχολ, όπου οι 322 επιβάτες μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχείο. Την επόμενη ημέρα συνέχισαν το ταξίδι τους προς το Κουρασάο με άλλη πτήση.

Advertisement

🚨 KLM uçağında Atlantik üzerinde korku dolu anlar!



Amsterdam-Curaçao seferini yapan uçakta alev alan powerbank nedeniyle uçak yaklaşık 5,5 saatlik uçuşun ardından Schiphol Havalimanı'na geri döndü.



RTL Nieuws'un birden fazla kaynağa dayandırdığı bilgilere göre yangına neden… pic.twitter.com/bScSeW9Pjt — herdem_aviation (@muratherdemm) September 18, 2026

Τα περιστατικά με powerbanks και άλλες φορητές συσκευές που χρησιμοποιούν μπαταρίες λιθίου αποτελούν διαχρονική ανησυχία για την αεροπορική βιομηχανία. Για τον λόγο αυτό, οι αεροπορικές εταιρείες εφαρμόζουν ειδικούς κανόνες για τη μεταφορά τους.

Στις πτήσεις της KLM, τα powerbanks πρέπει να μεταφέρονται στην καμπίνα και όχι στις παραδιδόμενες αποσκευές. Η λογική πίσω από τον συγκεκριμένο κανόνα είναι ότι, σε περίπτωση υπερθέρμανσης ή πυρκαγιάς, το πλήρωμα μπορεί να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει άμεσα το πρόβλημα.

Advertisement

Το περιστατικό της πτήσης KL735 αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που μπορεί να προκαλέσει μια δυσλειτουργία μπαταρίας λιθίου, ακόμη και κατά τη διάρκεια μιας πτήσης χιλιάδες μέτρα πάνω από τον Ατλαντικό.