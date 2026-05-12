Μειωμένη διάθεση για ταξίδια αναψυχής και διακοπές έχουν οι άνθρωποι το 2026, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τις οικονομικές δυσκολίες που έχει προκαλέσει σε παγκόσμιο επίπεδο η ενεργειακή κρίση και τα εμπόδια που αντιμετωπίζει το εμπόριο μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Αυτό έχει ως συνέπεια, τα έσοδα από τον τουρισμό να είναι σημαντικά πιο μειωμένα αυτό το καλοκαίρι σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, με πιο ευάλωτες τις χώρες που βασίζουν την οικονομία και την αύξηση του ΑΕΠ τους στον τουρισμό.

Η Σιγκαπούρη, η οποία θεωρείται ο «παγκόσμιος τουριστικός δείκτης» τα τελευταία χρόνια εκτιμά ότι οι τουριστικές δαπάνες θα μειωθούν φέτος, παρά την πρόβλεψη για αύξηση στις αφίξεις επισκεπτών λόγω σημαντικών εκδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί.

Συγκεκριμένα, η Σιγκαπούρη, που είναι ο μεγαλύτερος κόμβος για επαγγελματικά ταξίδια και stop over αεροπορικών εταιρειών για μεακρινά ταξίδια, θα φιλοξενήσει το Grand Prix της Φόρμουλα 1 της Σιγκαπούρης και συναυλίες των megastars Taylor Swift, Coldplay και Blackpink.

Ο τουρισμός, που αντιπροσώπευε το 6% των εξαγωγών υπηρεσιών της Σιγκαπούρης το 2024, σύμφωνα με το Συμβούλιο Τουρισμού της Σιγκαπούρης αναμένεται να έχει τουριστικά έσοδα 24-25 δισ. δολάρια το 2026, σε σύγκριση με το ρεκόρ των 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι.

Παρότι οι διεθνείς αφίξεις προβλέπεται να αυξηθούν σε 17-18 εκατομμύρια φέτος, από 16,9 εκατομμύρια το 2025, οι ταξιδιώτες δεν σκοπεύον να ξοδέψουν πολλά,.

Παρά την αύξηση των αφίξεων επισκεπτών κατά 3% στο πρώτο τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, οι δαπάνες στον τουρισμό αναμένεται να μειωθούν λόγω της «χαμηλής ζήτησης τους επόμενους μήνες», δήλωσε στο CNBC, η Melissa Ow, διευθύνουσα σύμβουλος του Συμβουλίου Τουρισμού της Σιγκαπούρης.

Ο Παγκόσμιος Σύνδεσμος Επαγγελματικών Ταξιδιών δήλωσε ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις και το υψηλότερο κόστος καυσίμων δημιουργούν αστάθεια στις διεθνείς αγορές ταξιδιών, ακόμη και όταν η Ασία παρέμεινε συγκριτικά ανθεκτική.

Η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 40% των παγκόσμιων δαπανών για επαγγελματικά ταξίδια και σύμφωνα με την Suzanne Neufang, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Παγκόσμιου Συνδέσμου Επαγγελματικών Ταξιδιών, «τα επαγγελματικά ταξίδια παγκοσμίως δεν έχουν ακόμη ανακάμψει πλήρως στα επίπεδα πριν από την πανδημία, ακόμη και όταν το κόστος ταξιδιών παραμένει υψηλό».

Η στρατηγική «Τουρισμός 2040» της Σιγκαπούρης στοχεύει στην αύξηση των τουριστικών εσόδων σε 47 έως 50 δισεκατομμύρια δολάρια Σιγκαπούρης έως το 2040, με το 2025, να είναι χρομιά ορόσημο καθώς έσπασε το ρεκόρ των 70 εκατομμυρίων επιβατών που πέρασε από το αεροδρόμιο Changi της Σιγκαπούρης.

«Η αβεβαιότητα δεν είναι φίλος της ταξιδιωτικής βιομηχανίας», δήλωσε η Neufang στο CNBC, λέγοντας ωστόσο, ότι «τα επαγγελματικά ταξίδια και τα συνέδρια παραμένουν μεταξύ των πιο ανθεκτικών τμημάτων της ταξιδιωτικής βιομηχανίας».

Όμως περά από αυτά, οι φετινοί ταξιδώτες εκτός από την ανασφάλεια του αν θα καταφέρουν να πραγματοποιήσουν το ταξίδι τους, καθώς όλο και περισσότερες αεροπορικές εταιρείες μειώνουν ή ακυρώνουν προγραμματισμένες πτήσεις, έχουν να αντιμετωπίσουν τια πολύ υψηλές τιμές σε διαμονή, εστιατόρια, μουσεία και φυσικά τοπικές μετακινήσεις λόγω των τιμών του πετρελαίου.

