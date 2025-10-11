Σουίτες ξενοδοχείων με κόστος 62.000 δολάρια για ένα ΣΚ και πακέτα αγώνων με εξαψήφιες τιμές μπορεί να φτάσει το κόστος για ένα τριήμερο στο Γκραν Πρι της Σιγκαπούρης που φέρνει τεράστια κέρδη στις επιχειρήσεις κοντά στην πίστα Marina Bay και … σε κανέναν άλλο. Το παράδοξο που συμβαίνει στην υπέροχη αυτή χώρα-πόλη της Ασίας, είναι ότι τα χρήματα δεν μένουν στη Σιγκαπούρη, σε αντίθεση με άλλες πόλεις που φιλοξενούν αγώνες F1.

Ο λόγος είναι ότι η Σιγκαπούρη δεν είναι ο βασικός προορισμός των εκατομμυρίων ταξιδιωτών που φτάνουν έως εκεί, αλλά μια ενδιάμεση στάση, την οποία επιλέγουν με αφορμή τη Φόρμουλα 1.

Οι κρατήσεις πτήσεων που αναλύθηκαν από την πλατφόρμα μάρκετινγκ Sojern δείχνουν ότι, το ένα τέταρτο των Αμερικανών και Καναδών ταξιδιωτών, που παρακολουθούν το Grand Prix έχουν βασικό προορισμό τους την Ιαπωνία, το 18% των Ευρωπαίων την Ταϊλάνδη και σχεδόν το 1/3 των Αυστραλών την Ινδονησία και το Μπαλί.

Φέτος, όσοι θα βρέθηκαν στην πίστα της Σιγκαπούρης για να νιώσουν την μαγεία της ταχύτητας και την ενέργεια της F1, θα ταξιδέψουν αμέσως μετά στην Κίνα, τη Νότια Κορέα, την Ινδία, τις Μαλδίβες και τα Φίτζι.

Ο Samer Elhajjar, ανώτερος λέκτορας στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης, υποστηρίζει ότι οι περισσότεροι ταξιδιωτικοί ιστότοποι συνδυάζουν τον νυχτερινό αγώνα της Σιγκαπούρης με πακέτα διακοπών σε δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς στη Νοτιοανατολική Ασία.

«Οι επισκέπτες θα έρθουν στη Σιγκαπούρη, θα απολαύσουν την F1 και στη συνέχεια θα ταξιδέψουν στο Μπαλί, στο Λανγκάουι και το Βόρνεο στη Μαλαισία, ή θα κάνουν μια κρουαζιέρα στην Ιαπωνία, το Χονγκ Κονγκ και το Βιετνάμ.

Pitstop, όχι προορισμός διακοπών

Η κάρτα Visa, σε έρευνα της διαπιστωσε ότι οι περισσότεροι (αν όχι όλοι) οι αγώνες της Formula 1 στην Ασία-Ειρηνικό έφεραν τεράστια έσοδα στην τοπική οικονομία.

Περίπου το 25% των ξένων που παρακολούθησαν το Grand Prix Αυστραλίας το 2025 παρέμειναν στα προάστια της Μελβούρνης μετά τον αγώνα, ενώ το 10% έμεινε για διακοπές στην πόλη. Κάποιοι πιο «διαβασμένοι» επισκέφθηκαν τους αμπελώνες στην Yarra Valley ενώ το 5% ταξίδεψε στο Σίδνεϊ, περίπου 500 μίλια μακριά.

Στο Grand Prx της Ιαπωνίας, που διοργανώνεται τον Απρίλιο στη Σουζούκα, οι ξένοι Funs της F1 έφτασαν μέχρι την Οσάκα (10%) ενώ ένα επιπλέον 5% μέχρι το Κιότο. Ο πιο δημοφιλής προορισμός για επίσκεψη μετά τον αγώνα ήταν η Οκινάουα (20%), που απέχει περισσότερα από 700 μίλια από την πίστα.

Συνέδρια με αφορμή την F1

Ομως ένα Grand Prix έχει εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο και η Σιγκαπούρη άρχισε να πλασάρεται από τους ντόπιους επιχειρηματίες ως ιδανικός επαγγελματικός προορισμός. Πολλές εταιρείες προσφέρουν σε σημαντικούς πελάτες τους δωρεάν εισητήρια για τη F1 για να τους δελεάσουν να έρθουν στα συνέδρια που διοργανώνουν το ίδιο διάστημα. Το συνέδριο κρυπτονομισμάτων Token2049 και η Σύνοδος Κορυφής του Ινστιτούτου Milken για την Ασία ήταν μερικά από αυτά.

Αμερικανοί και Ευρώπη ήταν φέτος περίπου το ένα τέταρτο όσων έφτασαν στη Σιγκαπούρη για να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Οι Αυστραλοί πάντως, εξακολουθούν να έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο στις κρατήσεις αν και φέτος οι Νοτιοκορεάτες και οι κινέζοι ξεπέρασαν τους Βρετανούς.

Ο φετινός αγώνας πάντως, προσελκύει περισσότερες οικογένειες, αυξημένες κατά 6,6% σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι μοναχικοί ταξιδιώτες μειώθηκαν κατά 8%, γεγονός που υποδηλώνει ότι όσοι ήρθαν ίσως έμειναν λίγο παραπάνω.

Έρευνα της Hilton πάντως έδειξε, ότι περίπου το 40% των ταξιδιωτών στην Ασία-Ειρηνικό που κλείνουν ταξίδια που συνδυάζουν αθλητικά ή μουσικά γεγονότα, είναι κινέζοι (59%) και Ινδοί (57%) και προτιμούν να ξοδέψουν τα χρήματα τους γι αυτές τις εμπειρίες παρά σε ακριβά ξενοδοχεία και εστιατόρια.

