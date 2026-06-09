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Μετά από 70 χρόνια, αναμένεται να απομακρυνθούν τα ενάερια καλώδια των τρόλεϊ, προμηνύοντας μια νέα εποχή για τις αστικές συγκοινωνίες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το ιστορικό μέσο θα εξαφανιστεί οριστικά.

Ξηλώνονται τα καλώδια των τρόλεϊ μετά από 70 χρόνια

Η αρχή για την αποξήλωση του δικτύου έγινε από τον Πειραιά, όπου διαχρονικά είναι τα προβλήματα στην ομαλή κυκλοφορία και τις υποδομές της πόλης λόγω του κυκλοφοριακού χάους. Ενδεικτική είναι η περίπτωση του τραμ, η επέκταση του οποίου προς το λιμάνι δεν ολοκληρώθηκε ποτέ σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, ακριβώς εξαιτίας των τεχνικών εμποδίων που δημιουργούσαν τα καλώδια των τρόλεϊ.

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Βάσει του πλάνου της ΟΣΥ, αναμένεται να καταργηθεί περίπου το 70% του συνολικού δικτύου, το οποίο εκτείνεται σε 143 χιλιόμετρα. Οι γραμμές θα διατηρηθούν αποκλειστικά σε κεντρικούς οδικούς άξονες, στους οποίους και θα συγκεντρωθούν τα οχήματα που αποσύρονται από τις περιοχές όπου οι καλωδιώσεις ξηλώνονται.

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Η συχνότητα των δρομολογίων θα αυξηθεί στις γραμμές που θα διατηρηθούν, κάνοντας το μέσο ακόμα πιο φιλικό προς τον χρήστη. Έτσι το τρόλεϊ δεν θα χαθεί οριστικά από τους δρόμους της Αθήνας, ενώ μέσα στους προσεχείς μήνες αναμένεται και η προκήρυξη ενός διαγωνισμού για την προμήθεια νέων τρόλεϊ.

Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να ανανεωθεί ο στόλος των οχημάτων των δημόσιων συγκοινωνιών που κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας, αλλά και να περιοριστούν οι εκπομπές ρύπων από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται η προκήρυξη διαγωνισμών που αφορούν την προμήθεια νέων ηλεκτρικών λεωφορείων και λεωφορείων υδρογόνου κυψελών καυσίμου, αλλά και 38 νέων τρόλεϊ τεχνολογίας IMC (In-Motion Charging).﻿

Τα εν λόγω τρόλεϊ διαθέτουν ενσωματωμένη μπαταρία, η οποία φορτίζει εν κινήσει όταν το όχημα είναι συνδεδεμένο στα εναέρια καλώδια, και παρέχει τη δυνατότητα αυτόνομης κίνησης, χωρίς δηλαδή να εξαρτώνται από το δίκτυο καλωδίων, για απόσταση που μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 100 χιλιόμετρα.

Σταδιακά, στις γραμμές που καταργούνται τα καλώδια, τη θέση των παλιών τρόλεϊ παίρνουν νέα ηλεκτρικά λεωφορεία, τα οποία έχουν ήδη αρχίσει να ενσωματώνονται στον στόλο της Αθήνας.