Αστρονόμοι εντόπισαν έναν σε μεγάλο βαθμό παραγνωρισμένο πληθυσμό αστεροειδών που κινούνται γύρω από τον Ήλιο σε τροχιακό συντονισμό με την Αφροδίτη. Η ανακάλυψη, με επικεφαλής τον Valerio Carruba του Κρατικού Πανεπιστημίου του Σάο Πάολο (UNESP) και δημοσιευμένη στο Astronomy & Astrophysics, ρίχνει νέο φως σε σώματα τα οποία, αν και σήμερα δεν αποτελούν άμεση απειλή, θα μπορούσαν μελλοντικά να εξελιχθούν σε δυνητικά επικίνδυνους αστεροειδείς για τη Γη.

Τι βρήκαν οι επιστήμονες

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί περίπου 20 τέτοιοι αστεροειδείς. Πολλοί από αυτούς έχουν διάμετρο τουλάχιστον 140 μέτρων, αρκετή ώστε να θεωρηθούν «δολοφόνοι πόλεων» σε περίπτωση πρόσκρουσης. Προσομοιώσεις που επεκτείνονται έως και 36.000 χρόνια δείχνουν ότι έξι εξ αυτών θα μπορούσαν, υπό την επίδραση βαρυτικών διαταραχών, να μεταπέσουν σε τροχιές που τέμνουν αυτή της Γης.

Γιατί είναι δύσκολο να εντοπιστούν

Η ανίχνευσή τους αποτελεί πρόκληση. Οι περισσότεροι μπορούν να παρατηρηθούν μόνο για λίγα λεπτά, μετά τη δύση ή λίγο πριν την ανατολή του Ήλιου, σε χαμηλές γωνίες όπου η ηλιακή λάμψη δυσχεραίνει τις παρατηρήσεις. Αυτό τους καθιστά σχεδόν αόρατους στα επίγεια τηλεσκόπια.

Ο ρόλος μελλοντικών αποστολών

Η έλευση νέων οργάνων μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Το διαστημικό τηλεσκόπιο NEO Surveyor της NASA, που θα λειτουργήσει σε υπέρυθρα μήκη κύματος, θα έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει αμυδρά ή σκοτεινά αντικείμενα κοντά στον Ήλιο. Επίσης, το Αστεροσκοπείο Vera C. Rubin αναμένεται να καταγράψει μέρος αυτού του πληθυσμού κατά τη διάρκεια ευνοϊκών γεωμετρικών συνθηκών. Σύμφωνα με την ομάδα Carruba, αρκετοί από αυτούς τους «συνοδούς» της Αφροδίτης θα γίνουν πιο εύκολα ορατοί μέσα στις επόμενες δεκαετίες.

Τι σημαίνει για τη Γη

Καμία άμεση απειλή : Οι αστεροειδείς αυτοί δεν βρίσκονται σε τροχιά σύγκρουσης στο κοντινό μέλλον.

: Οι αστεροειδείς αυτοί δεν βρίσκονται σε τροχιά σύγκρουσης στο κοντινό μέλλον. Μακροπρόθεσμος κίνδυνος : Βαρυτικές αλληλεπιδράσεις σε κλίμακα χιλιάδων ετών μπορούν να μεταβάλουν τις τροχιές τους.

: Βαρυτικές αλληλεπιδράσεις σε κλίμακα χιλιάδων ετών μπορούν να μεταβάλουν τις τροχιές τους. Ανάγκη για καλύτερη παρακολούθηση: Η κατανόηση των αντικειμένων που δεν μπορούμε ακόμη να δούμε είναι κρίσιμη για την άμυνα της Γης. Οι νέες διαστημικές αποστολές ενδέχεται να αποτελέσουν καθοριστικό εργαλείο σε αυτόν τον τομέα.

Η μελέτη υπογραμμίζει ότι, παρότι οι κίνδυνοι δεν είναι άμεσοι, η προετοιμασία και η έρευνα σε βάθος χρόνου είναι απαραίτητες, ώστε να μην αιφνιδιαστεί η ανθρωπότητα από ένα αόρατο σήμερα αλλά επικίνδυνο αύριο.

Πηγή: Wionews