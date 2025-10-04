Οι αστρονόμοι έκαναν μια εντυπωσιακή ανακάλυψη, εντοπίζοντας έναν μοναδικό εξωπλανήτη που βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης και κινείται ελεύθερα στο Διάστημα, συνοδευόμενος από τον δίσκο ύλης μέσα από τον οποίο γεννήθηκε.

Ο εξωπλανήτης αυτός, γνωστός ως Cha 1107-7626, εντοπίστηκε με τη βοήθεια της συστοιχίας τηλεσκοπίων Very Large Telescope του Ευρωπαϊκού Νότιου Αστεροσκοπείου (ESO), σε απόσταση περίπου 620 ετών φωτός από τη Γη, στον αστερισμό του Χαμαιλέοντα Ι.

Ο Cha 1107-7626 αποτελεί τον πιο ξεχωριστό περιπλανώμενο εξωπλανήτη που έχει ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα. Αν και είναι πέντε έως δέκα φορές μεγαλύτερος από τον Δία, βρίσκεται ακόμη στη νηπιακή του φάση.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι πρόκειται για ένα αντικείμενο πλανητικής μάζας που συνεχίζει να «ρουφά» ύλη από τον δίσκο του, αναπτύσσοντας έτσι τη μάζα και τα χαρακτηριστικά του.

Credit: ESO/ Digitized Sky Survey 2

Κατά τη διάρκεια αυτής της πρώιμης περιόδου, τέτοια νεαρά αντικείμενα μπορούν να περάσουν από εκρηκτικές φάσεις προσαύξησης, δηλαδή ραγδαίας απορρόφησης ύλης. Στην περίπτωση του Cha 1107-7626, μέσα σε λίγες εβδομάδες, ο ρυθμός προσαύξησης αυξήθηκε περίπου οκτώ φορές, ένα φαινόμενο που οι αστρονόμοι χαρακτήρισαν ως το ισχυρότερο επεισόδιο προσαύξησης που έχει καταγραφεί ποτέ σε αντικείμενο πλανητικής μάζας.

Ο επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας, Δρ. Βίκτορ Άλμεντρος-Αμπάντ του Εθνικού Ινστιτούτου Αστροφυσικής της Ιταλίας, ανέφερε:

«Αυτό είναι το ισχυρότερο επεισόδιο προσαύξησης που έχει καταγραφεί ποτέ σε αντικείμενο πλανητικής μάζας. Οι άνθρωποι ίσως θεωρούν τους πλανήτες ως ήσυχους και σταθερούς κόσμους, αλλά με αυτή την ανακάλυψη βλέπουμε ότι τα αντικείμενα πλανητικής μάζας που περιπλανώνται ελεύθερα στο Διάστημα μπορεί να είναι συναρπαστικά μέρη».

Στην ερευνητική ομάδα συμμετείχε και ο Δρ. Αλεξάντερ Σόλτζ από το Πανεπιστήμιο του Αγίου Ανδρέα στη Βρετανία, ο οποίος επεσήμανε τη σημασία της παρατήρησης αυτών των πρώιμων σταδίων σχηματισμού:

«Όταν μπορούμε να τους παρατηρήσουμε, είναι ήδη κοντά στο τελικό τους στάδιο. Η πραγματικά συναρπαστική πρώιμη εξέλιξη συμβαίνει όταν είναι βυθισμένοι σε ένα παχύ νέφος».

Το Cha 1107-7626, που βρίσκεται στην περιοχή σχηματισμού άστρων του Χαμαιλέοντα Ι, περίπου 190 παρσέκ από το Ηλιακό Σύστημα, είναι το αντικείμενο με τη χαμηλότερη μάζα στο οποίο έχουν εντοπιστεί υδρογονάνθρακες στον δίσκο του. Η ανακάλυψη και τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση The Astrophysical Journal Letters, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στην κατανόηση της γέννησης και εξέλιξης των πλανητικών συστημάτων.

Πηγή: Sciencealert

