Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ερευνητές του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Καλιφόρνια πέτυχαν την πρώτη αυτόνομη κατασκευή δομής στο διάστημα μέσω του ρομποτικού συστήματος ASTRA, χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση αστροναυτών.

Το σύστημα συναρμολόγησε επιτυχώς τμήματα μιας ανακλαστικής κεραίας σε τροχιά, αποδεικνύοντας ότι η αυτόνομη κατασκευή μεγάλων διαστημικών εγκαταστάσεων είναι τεχνολογικά εφικτή και λειτουργική.

Η επιτυχία του πειράματος ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία γιγαντιαίων διαστημικών τηλεσκοπίων, κεραιών επικοινωνίας και ηλιακών συστοιχιών που θα συναρμολογούνται απευθείας στο διάστημα.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την αμερικανική υπηρεσία DARPA, στοχεύοντας στην αποφυγή των περιορισμών που επιβάλλει η μεταφορά μεγάλων και έτοιμων κατασκευών από τη Γη.

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Ένα σημαντικό βήμα προς το μέλλον της διαστημικής τεχνολογίας πραγματοποιήθηκε, καθώς για πρώτη φορά ένα ρομποτικό σύστημα κατάφερε να κατασκευάσει αυτόνομα μια δομή στο διάστημα, χωρίς τη φυσική παρουσία ή τη βοήθεια αστροναυτών. Το πείραμα πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Καλιφόρνια (Caltech), με χρηματοδότηση της αμερικανικής υπηρεσίας DARPA, ανοίγοντας τον δρόμο για την κατασκευή τεράστιων διαστημικών εγκαταστάσεων απευθείας σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Πρόκειται για το σύστημα ASTRA (Autonomous In-Space Tensioned Reflector Assembly), έναν αυτόνομο ρομποτικό κατασκευαστή που σχεδιάστηκε για να συναρμολογεί μεταλλικά και σύνθετα εξαρτήματα, δημιουργώντας σταδιακά μεγαλύτερες δομές. Η επιτυχία του πειράματος θεωρείται ιστορική, καθώς μέχρι σήμερα οι μεγάλες κατασκευές που στέλνονταν στο διάστημα έπρεπε είτε να μεταφέρονται διπλωμένες και να ξεδιπλώνονται μετά την εκτόξευση είτε να συναρμολογούνται από ανθρώπους με τη μεταφορά επιμέρους τμημάτων.

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«Είναι η πρώτη φορά που μια δομή κατασκευάζεται αυτόνομα στο διάστημα», δήλωσε ο Σέρτζιο Πελεγκρίνο, καθηγητής Αεροδιαστημικής και Πολιτικής Μηχανικής στο Caltech και επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας.

Πώς κατασκευάζει το ρομπότ στο διάστημα

Το ASTRA διαθέτει έναν ρομποτικό μηχανισμό που συλλέγει ειδικούς σωλήνες και συνδέσμους από αποθηκευμένους μηχανισμούς τροφοδοσίας και τους τοποθετεί στις κατάλληλες θέσεις, δημιουργώντας διαδοχικά τμήματα μιας μεγαλύτερης κατασκευής. Η διαδικασία θυμίζει, σύμφωνα με τους επιστήμονες, τη συναρμολόγηση ενός παιχνιδιού κατασκευών, μόνο που αυτή τη φορά πραγματοποιείται σε συνθήκες μικροβαρύτητας.

Το σύστημα σχεδιάστηκε για να κατασκευάσει μια ανακλαστική κεραία διαμέτρου 1,4 μέτρων, χρησιμοποιώντας σωλήνες από σύνθετες ίνες, συνδέσμους αλουμινίου και μια ειδική ανακλαστική επιφάνεια από υλικό Kapton.

Το διαστημικό φορτίο εκτοξεύτηκε στις 30 Μαρτίου 2026 από τη βάση Βάντενμπεργκ στην Καλιφόρνια, στο πλαίσιο της αποστολής Transporter-16 της SpaceX. Μεταφέρθηκε σε χαμηλή γήινη τροχιά με το διαστημικό όχημα Vigoride 7 της εταιρείας Momentus.

Αρχικά, το ASTRA μετέφερε δύο ήδη συναρμολογημένα τμήματα της κατασκευής, καθώς και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη συνέχισή της. Αφού έφτασε στο διάστημα, απελευθέρωσε τα προκατασκευασμένα τμήματα και στη συνέχεια ο ρομποτικός μηχανισμός κατασκεύασε ένα τρίτο, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να εκτελέσει τη διαδικασία συναρμολόγησης σε πραγματικές διαστημικές συνθήκες.

Η ομάδα του Caltech παρακολουθούσε την εξέλιξη μέσω 11 καμερών που βρίσκονταν στο σύστημα και έστελνε εντολές από τη Γη. Οι επιστήμονες είχαν στη διάθεσή τους μόλις επτά ή οκτώ σύντομα χρονικά παράθυρα επικοινωνίας την ημέρα, διάρκειας περίπου 15 λεπτών το καθένα.

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Οι δυσκολίες και ο μεγάλος στόχος

Η αποστολή δεν εξελίχθηκε χωρίς προβλήματα. Οι διαφορές ανάμεσα στο εργαστηριακό περιβάλλον και τις συνθήκες του διαστήματος δημιούργησαν απρόβλεπτες δυσκολίες. Για την αντιμετώπισή τους, οι ερευνητές είχαν κατασκευάσει ένα δεύτερο, πανομοιότυπο σύστημα στη Γη, ώστε να αναπαράγουν τις δυσλειτουργίες και να δοκιμάζουν λύσεις πριν στείλουν νέες εντολές στο διαστημικό ρομπότ.

Παρά τους περιορισμούς, το πείραμα απέδειξε ότι η κατασκευή μεγάλων δομών σε τροχιά είναι τεχνολογικά εφικτή. Η ομάδα δεν κατάφερε να ολοκληρώσει ολόκληρη την κεραία, η οποία απαιτούσε συνολικά 11 τμήματα, ωστόσο το βασικό ζητούμενο της επίδειξης τεχνολογίας επιτεύχθηκε.

Το εγχείρημα εντάσσεται στο πρόγραμμα NOM4D της DARPA, το οποίο ξεκίνησε το 2022 και φιλοδοξεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την κατασκευή τεράστιων εγκαταστάσεων στο διάστημα, με υλικά που θα μεταφέρονται από τη Γη.

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Ο υπεύθυνος του προγράμματος, Άντριου Ντέτορ, περιέγραψε το μέγεθος των μελλοντικών κατασκευών, κάνοντας λόγο για δομές που θα μπορούσαν να φτάνουν σε μήκος εκατοντάδων μέτρων ή ακόμη και χιλιομέτρων.

Από τα διαστημικά τηλεσκόπια μέχρι την παραγωγή ενέργειας

Οι εφαρμογές μιας τέτοιας τεχνολογίας θα μπορούσαν να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι διαστημικές αποστολές. Μεγάλα ανακλαστικά κάτοπτρα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή ισχυρότερων διαστημικών τηλεσκοπίων, επιτρέποντας στους αστρονόμους να παρατηρούν ακόμη πιο μακρινά αντικείμενα και περιοχές του Σύμπαντος.

Παράλληλα, η τεχνολογία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για γιγαντιαίες κεραίες επικοινωνιών, αλλά και για τεράστιες ηλιακές συστοιχίες που θα συλλέγουν ενέργεια στο διάστημα. Μάλιστα, ένα από τα μακροπρόθεσμα ερευνητικά πεδία του Caltech αφορά τη συλλογή ηλιακής ενέργειας σε τροχιά και την ασύρματη μεταφορά της στην επιφάνεια της Γης.

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Το επόμενο μεγάλο βήμα είναι η απλοποίηση και η βελτίωση του συστήματος, ώστε να μπορεί να κατασκευάζει πολύ μεγαλύτερες και πιο σύνθετες εγκαταστάσεις.

Η ιδέα είναι πλέον σαφής: στο μέλλον, αντί να προσπαθούν οι επιστήμονες να χωρέσουν ολοένα και μεγαλύτερες κατασκευές μέσα στους πυραύλους, θα μπορούν να στέλνουν τα απαραίτητα υλικά στο διάστημα και να αφήνουν ρομπότ να τις κατασκευάζουν εκεί.

Πηγή: Phys / Darpa / Caltech

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