Το Παρατηρητήριο Neil Gehrels Swift της NASA, όπως απεικονίζεται σε καλλιτεχνική αναπαράσταση, βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη Γη, μελετώντας το διαρκώς μεταβαλλόμενο Σύμπαν.Πηγή: Wikimedia Commons

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το διαστημικό παρατηρητήριο Swift της NASA ολοκλήρωσε την εικοσαετή αποστολή του εισερχόμενο στην ατμόσφαιρα της Γης, όπου και καταστράφηκε λόγω τριβής.

Το σκάφος εκτοξεύτηκε το 2004 με κύριο σκοπό τη μελέτη των εκρήξεων ακτίνων γάμμα και άλλων σημαντικών κοσμικών φαινομένων στο Σύμπαν.

Μια προσπάθεια διάσωσης του τηλεσκοπίου από την εταιρεία Katalyst Space Technologies απέτυχε, καθώς το σκάφος LINK παρουσίασε προβλήματα και περιστράφηκε ανεξέλεγκτα.

Η αυξημένη ηλιακή δραστηριότητα προκάλεσε διαστολή της ατμόσφαιρας, αυξάνοντας την αντίσταση και επιταχύνοντας τελικά την πτώση του παρατηρητηρίου προς τον πλανήτη μας.

Μετά τη διακοπή της συλλογής δεδομένων σε ύψος 275 χιλιομέτρων, η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Penn State απέστειλε την τελική εντολή απενεργοποίησης.

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Το τέλος της διαστημικής αποστολής του Swift της NASA ήρθε πάνω από τη Σουμάτρα, όπου το διαστημικό παρατηρητήριο εισήλθε στην ατμόσφαιρα της Γης λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης και καταστράφηκε λόγω της τριβής. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν έχουν αναφερθεί κίνδυνοι από ενδεχόμενα θραύσματα που μπορεί να μην εξαερώθηκαν κατά την επανείσοδό του.

Το Swift εκτοξεύτηκε το 2004 με βασική αποστολή τη μελέτη των ισχυρότερων εκρήξεων στο Σύμπαν, γνωστών ως εκρήξεων ακτίνων γάμμα. Αν και ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε διάρκεια λειτουργίας μόλις δύο ετών, το παρατηρητήριο παρέμεινε ενεργό για περισσότερες από δύο δεκαετίες, προσφέροντας πολύτιμα επιστημονικά δεδομένα.

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Εξοπλισμένο με τέσσερα διαφορετικά όργανα παρατήρησης, το Swift εξελίχθηκε σε ένα ιδιαίτερα ευέλικτο εργαλείο αστρονομικής έρευνας. Μπορούσε να καταγράφει διαφορετικά μήκη κύματος του φωτός, να στρέφεται γρήγορα προς αιφνίδια κοσμικά φαινόμενα και να ενημερώνει άλλα παρατηρητήρια, διευκολύνοντας τον συντονισμό των επιστημονικών παρατηρήσεων.

🛰️☄️ Selon l’US Space Force, le télescope spatial Swift de la NASA s’est désintégré dans l’atmosphère ce mercredi 4 novembre à 12h39 UTC, au nord de Sumatra. Des observations concordantes montrent la chute de fragments dans la région. RIP Swift. 🫡 pic.twitter.com/Bysni7GyZW https://t.co/DkOLNQ3IhL November 4, 2026

Κατά τη διάρκεια της αποστολής του, συνέβαλε σημαντικά στη μελέτη πολλών κοσμικών αντικειμένων και φαινομένων. Μεταξύ άλλων, παρατήρησε ενεργούς γαλαξίες που τροφοδοτούνται από υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες, άστρα με εκλάμψεις ακτίνων Χ, εκρήξεις υπερκαινοφανών, αλλά και κομήτες και αστεροειδείς στο Ηλιακό μας Σύστημα.

Πριν από την επανείσοδό του στην ατμόσφαιρα, η NASA επιχείρησε να οργανώσει επιχείρηση διάσωσης του παρατηρητηρίου, προκειμένου να αποτρέψει την ανεξέλεγκτη πτώση του στη Γη. Η προσπάθεια, ωστόσο, δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα, ενώ και το διαστημικό σκάφος που εκτοξεύτηκε για τον συγκεκριμένο σκοπό αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα λειτουργίας.

NASA’s Neil Gehrels Swift Observatory plummeted back into Earth’s atmosphere Wednesday over Western Indonesia, ending nearly 22 years in orbit for the gamma-ray burst hunter after a failed attempt to rescue it. https://t.co/7djq9IHksY pic.twitter.com/VUR9sYzdJW — Spaceflight Now (@SpaceflightNow) November 4, 2026

Η αποτυχημένη επιχείρηση διάσωσης και το τέλος της αποστολής του Swift

Έπειτα από σχεδόν 22 χρόνια σε τροχιά γύρω από τη Γη, το διαστημικό παρατηρητήριο Neil Gehrels Swift της NASA ολοκλήρωσε την αποστολή του, μελετώντας μερικά από τα ισχυρότερα και πιο εντυπωσιακά φαινόμενα του Σύμπαντος, σύμφωνα με το CNN.

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Το σκάφος, βάρους περίπου 1.450 κιλών, επέστρεψε στην ατμόσφαιρα, όπου το μεγαλύτερο μέρος του καταστράφηκε από τις υψηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο, ορισμένα τμήματά του ενδέχεται να έφτασαν στην επιφάνεια της Γης.

Τον Ιούλιο, η NASA επιχείρησε να παρατείνει τη λειτουργία του μέσω ειδικής αποστολής διάσωσης. Η εταιρεία Katalyst Space Technologies κατασκεύασε μέσα σε μόλις εννέα μήνες το διαστημικό σκάφος LINK, το οποίο θα προσέγγιζε το Swift και θα το οδηγούσε σε υψηλότερη τροχιά. Ωστόσο, λίγες εβδομάδες μετά την εκτόξευσή του, το LINK άρχισε να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα, με αποτέλεσμα η αποστολή να αποτύχει.

Παράλληλα, η αυξημένη ηλιακή δραστηριότητα, που κορυφώθηκε το 2024, προκάλεσε διαστολή της γήινης ατμόσφαιρας και αύξηση της αντίστασης που δεχόταν το σκάφος, επιταχύνοντας την πτώση του.

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Όταν το Swift έφτασε σε ύψος περίπου 275 χιλιομέτρων, σταμάτησε να συλλέγει επιστημονικά δεδομένα. Στις 20 Οκτωβρίου, η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Penn State έστειλε την τελική εντολή απενεργοποίησής του.

Το διαστημικό τηλεσκόπιο Swift της NASA – Πηγή: Wikimedia Commons

Η επιστημονική παρακαταθήκη του Swift και το μέλλον του Hubble

Το Neil Gehrels Swift Observatory εκτοξεύθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2004, με αρχικό σχεδιασμό αποστολής μόλις δύο ετών. Πήρε το όνομά του από τα γρήγορα πουλιά, καθώς είχε τη δυνατότητα να στρέφεται ταχύτατα προς διαφορετικές κατευθύνσεις, εντοπίζοντας αιφνίδια κοσμικά φαινόμενα.

Βασική αποστολή του ήταν η μελέτη των εκρήξεων ακτίνων γάμμα, ενώ με τα τρία τηλεσκόπιά του συνέβαλε σημαντικά στην έρευνα για τις μαύρες τρύπες, τους υπερκαινοφανείς αστέρες, τους κομήτες και τους αστεροειδείς.

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Παρά την απώλειά του, η NASA συνεχίζει να εξετάζει τη διάσωση παλαιότερων διαστημικών αποστολών. Στις 29 Οκτωβρίου απηύθυνε πρόσκληση σε ιδιωτικές εταιρείες για πιθανή συντήρηση και ανύψωση της τροχιάς του Hubble, το οποίο βρίσκεται σε τροχιά από το 1990. Χωρίς παρέμβαση, υπάρχει πιθανότητα 50% να επανεισέλθει στην ατμόσφαιρα έως τον Δεκέμβριο του 2033, ενώ ο διάδοχός του, το Habitable Worlds Observatory, αναμένεται τη δεκαετία του 2040.