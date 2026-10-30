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Αποστολή: Κώστας Μαυραγάνης– Τη δεύτερή του φρεγάτα FDI (Belharra), «Νέαρχος», αποκτά επισήμως σήμερα το Πολεμικό Ναυτικό, με την τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας στα ναυπηγεία της Naval Group στο Λοριάν της Γαλλίας.

12.13 Ο “Νέαρχος” ετοιμάζεται

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Η επιβλητική υπερκατασκευή του “Νεάρχου” στο ναυπηγείο της Naval group

2.09 Ματιές στον “Θεμιστοκλή”

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η Huffpost βρέθηκε στο ναυπηγείο όπου “χτίζεται” η τέταρτη FDI, “Θεμιστοκλής”

11.50 Επόμενος σταθμός η Βρέστη

Η Βρέστη θα είναι ο επόμενος σταθμός για τον “Νέαρχο”, όπου η δεύτερη ελληνική FDI θα παραλάβει τα όπλα της.

12. 20 : Καλημέρα από το Λοριάν της Γαλλίας, όπου βρίσκεται η Huffpost για την ύψωση της σημαίας στον “Νέαρχο”. Δείτε φωτογραφίες του νέου αποκτήματος του ΠΝ λίγο πριν την έναρξη της τελετής