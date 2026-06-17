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Η Ευρώπη, δορυφόρος του Δία, θεωρείται ένας από τους ισχυρότερους υποψήφιους για ύπαρξη εξωγήινης ζωής κόσμους του Ηλιακού Συστήματος, λόγω του ωκεανού που κρύβει κάτω από το παγωμένο της κέλυφος- ωστόσο μια νέα θεωρία πάει ακόμα παραπέρα, εκτιμώντας πως, αν υπάρχει κάτι εκεί, ίσως τελικά να είναι εξαρχής γήινης προέλευσης.

Η θεωρία παρουσιάζεται σε νέο επιστημονικό άρθρο στο Internationa; Journal of Astrobiology από τον Ζάζα Οσμάνοφ, του Ελεύθερου Πανεπιστημίου της Τιφλίδας στη Γεωργία. Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα του Phys Org, ο Οσμάνοφ υπολογίζει την πιθανότητα μόρια σκόνης με ζωντανά βακτήρια να ξέφυγαν από τη ζώνη βαρυτικής επιρροής της Γης και να ταξίδεψαν ως την Ευρώπη, καταφέρνοντας να τρυπώσουν στον ωκεανό μέσα από ρωγμές στον πάγο.

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Η θεωρία της πανσπερμίας λέει πως η ζωή στο σύμπαν είναι κατά κάποιον τρόπο «ενιαίας» προέλευσης και εξαπλώνεται μέσω αστεροειδών, κομητών κ.α., έτσι ώστε να φτάνει αναπτύσσεται σε κατά τα άλλα μακρινούς μεταξύ τους κόσμους. Αυτό που παρουσιάζει ο Οσμάνοφ είναι «αντίστροφη» πανσπερμία και υπολογίζει ότι μέσα σε διάστημα 5 δισεκατομμυρίων ετών κόκκοι σκόνης μπορούν να ταξιδέψουν στο Διάστημα σε αποστάσεις εκατοντάδων παρσέκ. Ακόμη, δεδομένης της κατανομής των άστρων στον Γαλαξία, τα σωματίδια που εκπέμπει ο κάθε πλανήτης μπορούν να φτάσουν σε 100.000 αστρικά συστήματα, και ότι από έναν μεμονωμένο πλανήτη μπορεί να μεταφερθεί ζωή σε περίπου 1.000 αστρικά συστήματα.

Όσον αφορά στη Γη και την Ευρώπη, ο Οσμάνοφ θεωρεί τη Γη πηγή κόκκων σκόνης και την Ευρώπη ως προορισμό. Λαμβάνοντας υπόψιν ένα μεγάλο εύρος παραγόντων, όπως τα μεγέθη κόκκων και βακτηρίων, τις θερμοκρασίες όπου μπορούν να επιβιώνουν, τα δεδομένα της ατμόσφαιρας κ.α., καταλήγει στο συμπέρασμα πως υποδεικνύεται ισχυρή πιθανότητα «να είναι παρούσα ζωή στον υπόγειο ωκεανό της Ευρώπης αν οι βιολογικές και βιοχημικές συνθήκες είναι συμβατές με την προερχόμενη από τη Γη ζωή».