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Ο πρωθυπουργός της Κούβας παρουσίασε την Πέμπτη σε βουλευτές σαρωτικές μεταρρυθμίσεις, με την υποστήριξη του κομμουνιστικού κόμματος και του πρώην ηγέτη Ραούλ Κάστρο, στο πλαίσιο των οποίων θα ιδιωτικοποιηθεί μεγάλο κομμάτι της σοσιαλιστικής της οικονομίας προκειμένου να επιβιώσει απέναντι στις κυρώσεις των ΗΠΑ.

Τα μέτρα, τα οποία πρέπει να εγκριθούν από την εθνοσυνέλευση, θα ανοίξουν τον δρόμο για αξιοποίηση ακινήτων από ιδιώτες στη χώρα, θα μετατρέψουν κρατικές επιχειρήσεις σε ιδιωτικές με μετοχές και μερίδια και θα επιτραπεί σε ιδιωτικές τράπεζες να μπουν στον χρηματοοικονομικό κλάδο της Κούβας.

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Με πληροφορίες από Reuters