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Η Ρωσία θα πραγματοποιεί «μαζικές συντονισμένες επιθέσεις σε τακτική βάση» εναντίον της Ουκρανίας, δήλωσε την Πέμπτη ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, την Πέμπτη μετά τη μεγάλη ουκρανική επίθεση με drones εναντίον της Μόσχας.

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O Λαβρόφ δήλωσε πεπεισμένος εδώ και καιρό πως «τα λόγια δεν αρκούν», συμπληρώνοντας ότι χρειάζονται ισχυρές πράξεις.

Αποφεύγοντας τη ρωσική αεράμυνα, ουκρανικά drones χτύπησαν διυλιστήριο στη νοτιοανατολική Μόσχα την Πέμπτη για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις ημέρες, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά. Το Κίεβο λέει πως τα χτυπήματά του μέσα στη Ρωσία δείχνουν πως η πλάστιγγα του πολέμου έχει γείρει προς την πλευρά της Ουκρανίας- κάτι που ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι τόνισε αυτή την εβδομάδα στον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ και άλλους ηγέτες της G7 στη Γαλλία.

Σταγόνες πετρελαίου αναφέρθηκε ότι έπεσαν σε τμήματα της Μόσχας μετά την επίθεση, η οποία θεωρείται η μεγαλύτερη από την Ουκρανία από τότε που άρχισε ο πόλεμος, με περίπου 200 drones να εξαπολύονται κατά της ρωσικής πρωτεύουσας. Πυκνοί μαύροι καπνοί υψώνονταν ψηλά στον ουρανό και 17 άτομα τραυματίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Αντρέι Βορομπίοφ.

Ο Ζελένσκι είπε ότι η επίθεση ήταν απάντηση στη ρωσική επίθεση της προηγούμενης εβδομάδας κατά του Κιέβου, όπου πήρε φωτιά η Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου.

«Δεν θέλουμε αυτόν τον πόλεμο και δεν τον θελήσαμε ποτέ…μα αν η Ουκρανία καίγεται, η Μόσχα σας θα καεί επίσης» είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Footage of a Ukrainian attack drone hitting a storage tank at the Moscow Oil Refinery this morning, sending the tank lid perfectly soaring hundreds of feet. pic.twitter.com/2GIHEGk52M — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 18, 2026

Dozens of drones punched through Russian air defenses overnight, reaching the Moscow Oil Refinery just 14 km from the Kremlin.



The facility supplies around 40% of the Moscow region’s petrol and 50% of its diesel fuel. pic.twitter.com/NOIhMreLZj — KyivPost (@KyivPost) June 18, 2026