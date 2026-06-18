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Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
- Η Ουκρανία εξαπέλυσε μαζική επίθεση με σχεδόν 200 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της Μόσχας, προκαλώντας πυρκαγιές σε ενεργειακές υποδομές και ζημιές σε αστικές περιοχές.
- Οι ρωσικές δυνάμεις αεράμυνας αναχαίτισαν τα περισσότερα drones, ωστόσο η επίθεση προκάλεσε τον τραυματισμό 16 ατόμων και την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των αεροδρομίων της πόλης.
- Κεντρικός στόχος της επιχείρησης αποτέλεσε το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της ρωσικής πρωτεύουσας, όπου καταγράφηκαν ισχυρές εκρήξεις και εκτεταμένες υλικές καταστροφές στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων.
- Ο πρόεδρος της Ουκρανίας χαρακτήρισε το πλήγμα ως δικαιολογημένη απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις, ενώ οι ουκρανικές αρχές τόνισαν πως η στρατηγική τους στοχεύει στην αποδυνάμωση των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας.
Μία από τις πιο εκτεταμένες επιθέσεις που έχει δεχθεί η Μόσχα από την έναρξη του πολέμου σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/6), όταν η Ουκρανία εξαπέλυσε μαζική επιχείρηση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον στόχων στη ρωσική πρωτεύουσα.
Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, στην επιχείρηση συμμετείχαν σχεδόν 200 ουκρανικά drones, με τη Μόσχα να βρίσκεται για τρίτη διαδοχική ημέρα στο επίκεντρο αεροπορικών επιθέσεων. Ο δήμαρχος της πόλης, Σεργκέι Σομπιάνιν, ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις αεράμυνας αναχαίτισαν τουλάχιστον 194 drones κατά τη διάρκεια της νύχτας και των πρώτων πρωινών ωρών.
Βίντεο και φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν μεγάλες εστίες φωτιάς και πυκνά σύννεφα καπνού να καλύπτουν περιοχές της νότιας Μόσχας, ενώ σε αρκετά σημεία καταγράφηκε και «βροχή» από καμένο πετρέλαιο που έπεφτε από τον ουρανό.
Χτύπημα στο μεγαλύτερο διυλιστήριο της πρωτεύουσας
Κεντρικός στόχος της επίθεσης φέρεται να ήταν το διυλιστήριο πετρελαίου της Μόσχας στην περιοχή Καπότνια, στα νοτιοανατολικά της πόλης. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μονάδα επεξεργασίας πετρελαίου της μητροπολιτικής περιοχής, η οποία είχε βρεθεί ξανά στο στόχαστρο ουκρανικών επιθέσεων τις προηγούμενες εβδομάδες.
Οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο δείχνει τη στιγμή ισχυρής έκρηξης σε δεξαμενή αποθήκευσης καυσίμων, με τμήμα της κατασκευής να εκτινάσσεται σε μεγάλο ύψος, ενώ σε διάφορα σημεία του συγκροτήματος εκδηλώθηκαν πυρκαγιές.
Ο Σομπιάνιν επιβεβαίωσε ότι αρκετά drones έπληξαν τις εγκαταστάσεις, προσθέτοντας ότι πυροσβεστικές και διασωστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα για την αντιμετώπιση των εστιών φωτιάς.
Η επίθεση δεν περιορίστηκε μόνο στις ενεργειακές εγκαταστάσεις. Ζημιές αναφέρθηκαν σε πολυκατοικίες της νότιας Μόσχας και σε προαστιακές περιοχές, ενώ σύμφωνα με τις τοπικές αρχές επλήγησαν και δύο μεγάλα εμπορικά κέντρα.
Από τα πλήγματα τραυματίστηκαν τουλάχιστον 16 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά. Παράλληλα, σοβαρές ήταν οι επιπτώσεις στις αερομεταφορές. Και τα τέσσερα αεροδρόμια της Μόσχας ανέστειλαν προσωρινά τη λειτουργία τους για λόγους ασφαλείας, ενώ η Aeroflot προχώρησε στην ακύρωση 170 πτήσεων.
Πίεση στις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας
Οι επιθέσεις σε εγκαταστάσεις καυσίμων εντάσσονται στη στρατηγική του Κιέβου να πλήξει κρίσιμες ενεργειακές και εφοδιαστικές υποδομές μακριά από το μέτωπο.
Το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί προβλήματα στην αγορά καυσίμων της Ρωσίας, με μεγάλες αλυσίδες πρατηρίων να επιβάλλουν περιορισμούς στις ποσότητες βενζίνης που μπορούν να προμηθεύονται οι καταναλωτές.
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στις επιθέσεις που στοχεύουν τις γραμμές ανεφοδιασμού προς την Κριμαία και τις κατεχόμενες περιοχές της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, όπου έχουν ήδη καταγραφεί ελλείψεις καυσίμων και μέτρα δελτίωσης.
Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν drones μεγάλου βεληνεκούς τύπου Liutyi και FP-1, καθώς και μονάδες της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) και της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (HUR).
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε την επιχείρηση «απολύτως δικαιολογημένη απάντηση» στις ρωσικές επιθέσεις εναντίον ουκρανικών πόλεων.
«Αν ο Πούτιν δεν θέλει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο και επιθυμεί να τον συνεχίσει, δεν πρόκειται να μείνουμε αδρανείς. Θα απαντήσουμε», δήλωσε.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η SBU, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες επιχειρήσεις αυξάνουν σημαντικά το οικονομικό κόστος για τη Μόσχα, αναγκάζοντάς την να επενδύει περισσότερους πόρους σε επισκευές και αμυντικά μέτρα.
Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, απευθύνθηκε μάλιστα στους Ρώσους πολίτες μέσω ανάρτησης στο Χ, γράφοντας: «Τώρα που γνωρίζετε τι συμβαίνει, ρωτήστε τον Πούτιν πότε σκοπεύει να τερματίσει τον πόλεμο».