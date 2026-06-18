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Οι ρωσικές δυνάμεις αεράμυνας αναχαίτισαν τα περισσότερα drones, ωστόσο η επίθεση προκάλεσε τον τραυματισμό 16 ατόμων και την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των αεροδρομίων της πόλης.

Κεντρικός στόχος της επιχείρησης αποτέλεσε το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της ρωσικής πρωτεύουσας, όπου καταγράφηκαν ισχυρές εκρήξεις και εκτεταμένες υλικές καταστροφές στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας χαρακτήρισε το πλήγμα ως δικαιολογημένη απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις, ενώ οι ουκρανικές αρχές τόνισαν πως η στρατηγική τους στοχεύει στην αποδυνάμωση των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας.

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Μία από τις πιο εκτεταμένες επιθέσεις που έχει δεχθεί η Μόσχα από την έναρξη του πολέμου σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/6), όταν η Ουκρανία εξαπέλυσε μαζική επιχείρηση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον στόχων στη ρωσική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, στην επιχείρηση συμμετείχαν σχεδόν 200 ουκρανικά drones, με τη Μόσχα να βρίσκεται για τρίτη διαδοχική ημέρα στο επίκεντρο αεροπορικών επιθέσεων. Ο δήμαρχος της πόλης, Σεργκέι Σομπιάνιν, ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις αεράμυνας αναχαίτισαν τουλάχιστον 194 drones κατά τη διάρκεια της νύχτας και των πρώτων πρωινών ωρών.

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Βίντεο και φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν μεγάλες εστίες φωτιάς και πυκνά σύννεφα καπνού να καλύπτουν περιοχές της νότιας Μόσχας, ενώ σε αρκετά σημεία καταγράφηκε και «βροχή» από καμένο πετρέλαιο που έπεφτε από τον ουρανό.

Moscow residents finding oil-like residue on cars, benches, and windowsills across the city and surrounding region. pic.twitter.com/JN5vfWXUaJ June 18, 2026

Χτύπημα στο μεγαλύτερο διυλιστήριο της πρωτεύουσας

Κεντρικός στόχος της επίθεσης φέρεται να ήταν το διυλιστήριο πετρελαίου της Μόσχας στην περιοχή Καπότνια, στα νοτιοανατολικά της πόλης. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μονάδα επεξεργασίας πετρελαίου της μητροπολιτικής περιοχής, η οποία είχε βρεθεί ξανά στο στόχαστρο ουκρανικών επιθέσεων τις προηγούμενες εβδομάδες.

Οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο δείχνει τη στιγμή ισχυρής έκρηξης σε δεξαμενή αποθήκευσης καυσίμων, με τμήμα της κατασκευής να εκτινάσσεται σε μεγάλο ύψος, ενώ σε διάφορα σημεία του συγκροτήματος εκδηλώθηκαν πυρκαγιές.

WATCH: Ukraine managed to land some impressive strikes on Moscow this morning. pic.twitter.com/fHnGF7nRgb — Clash Report (@clashreport) June 18, 2026

Ο Σομπιάνιν επιβεβαίωσε ότι αρκετά drones έπληξαν τις εγκαταστάσεις, προσθέτοντας ότι πυροσβεστικές και διασωστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα για την αντιμετώπιση των εστιών φωτιάς.

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Η επίθεση δεν περιορίστηκε μόνο στις ενεργειακές εγκαταστάσεις. Ζημιές αναφέρθηκαν σε πολυκατοικίες της νότιας Μόσχας και σε προαστιακές περιοχές, ενώ σύμφωνα με τις τοπικές αρχές επλήγησαν και δύο μεγάλα εμπορικά κέντρα.

Dozens of drones punched through Russian air defenses overnight, reaching the Moscow Oil Refinery just 14 km from the Kremlin.



The facility supplies around 40% of the Moscow region’s petrol and 50% of its diesel fuel. pic.twitter.com/NOIhMreLZj — KyivPost (@KyivPost) June 18, 2026

Από τα πλήγματα τραυματίστηκαν τουλάχιστον 16 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά. Παράλληλα, σοβαρές ήταν οι επιπτώσεις στις αερομεταφορές. Και τα τέσσερα αεροδρόμια της Μόσχας ανέστειλαν προσωρινά τη λειτουργία τους για λόγους ασφαλείας, ενώ η Aeroflot προχώρησε στην ακύρωση 170 πτήσεων.

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Πίεση στις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας

Οι επιθέσεις σε εγκαταστάσεις καυσίμων εντάσσονται στη στρατηγική του Κιέβου να πλήξει κρίσιμες ενεργειακές και εφοδιαστικές υποδομές μακριά από το μέτωπο.

Το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί προβλήματα στην αγορά καυσίμων της Ρωσίας, με μεγάλες αλυσίδες πρατηρίων να επιβάλλουν περιορισμούς στις ποσότητες βενζίνης που μπορούν να προμηθεύονται οι καταναλωτές.

💥 Massive Ukrainian drone swarm struck the sprawling Moscow Oil Refinery in Russia today.

Located just 15 km from the Kremlin.

This could be one of the most consequential strikes on a Russian refinery to date. pic.twitter.com/7MtilHwp28 Advertisement June 18, 2026

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στις επιθέσεις που στοχεύουν τις γραμμές ανεφοδιασμού προς την Κριμαία και τις κατεχόμενες περιοχές της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, όπου έχουν ήδη καταγραφεί ελλείψεις καυσίμων και μέτρα δελτίωσης.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν drones μεγάλου βεληνεκούς τύπου Liutyi και FP-1, καθώς και μονάδες της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) και της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (HUR).

Footage of a Ukrainian FP-1 drone being intercepted while flying towards Moscow Refinery. Despite the hit, it still left a considerable explosion when it went down. pic.twitter.com/VNjOaN8FQE Advertisement June 18, 2026

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε την επιχείρηση «απολύτως δικαιολογημένη απάντηση» στις ρωσικές επιθέσεις εναντίον ουκρανικών πόλεων.

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«Αν ο Πούτιν δεν θέλει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο και επιθυμεί να τον συνεχίσει, δεν πρόκειται να μείνουμε αδρανείς. Θα απαντήσουμε», δήλωσε.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η SBU, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες επιχειρήσεις αυξάνουν σημαντικά το οικονομικό κόστος για τη Μόσχα, αναγκάζοντάς την να επενδύει περισσότερους πόρους σε επισκευές και αμυντικά μέτρα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, απευθύνθηκε μάλιστα στους Ρώσους πολίτες μέσω ανάρτησης στο Χ, γράφοντας: «Τώρα που γνωρίζετε τι συμβαίνει, ρωτήστε τον Πούτιν πότε σκοπεύει να τερματίσει τον πόλεμο».

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