Για δεκαετίες, οι επιστήμονες αναζητούν σημάδια εξωγήινης νοημοσύνης χρησιμοποιώντας ραδιοτηλεσκόπια και οπτικά όργανα, σαρώνοντας τον ουρανό για τεχνητά σήματα. Τώρα, οι ερευνητές ακολουθούν μια διαφορετική προσέγγιση, κοιτάζοντας αυτή τη φορά πολύ πιο κοντά στο σπίτι για εξωγήινα αντικείμενα που ίσως ήδη βρίσκονται στο Ηλιακό μας Σύστημα.

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Monthly Notices of the Royal Astronomical Society περιγράφει μια καινοτόμο μέθοδο για την ανίχνευση πιθανών εξωγήινων ανιχνευτών κοντά στη Γη. Η προσέγγισή τους: να χρησιμοποιήσουν τη σκιά της Γης ως φυσικό φίλτρο για να εξαλείψουν παρεμβολές από δορυφόρους και διαστημικά συντρίμμια που δημιουργήθηκαν από τον άνθρωπο.

Ο ουρανός είναι γεμάτος με χιλιάδες δορυφόρους και εκατομμύρια κομμάτια ανακλαστικών συντριμμάτων, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστεί κάτι ασυνήθιστο.

Αυτή η «μόλυνση» αποτελεί μεγάλη πρόκληση για όποιον προσπαθεί να εντοπίσει μη ανθρώπινα αντικείμενα στο διάστημα. Η επικεφαλής ερευνήτρια Beatriz Villarroel από το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης και η διεθνής ομάδα της χρειάζονταν έναν τρόπο να φιλτράρουν αυτόν τον θόρυβο.

Οι δορυφόροι Starlink συνωστίζονται στον ουρανό μας

Γι’ αυτό στράφηκαν στη σκιά της Γης. Κάθε βράδυ, η Γη ρίχνει μια κωνική σκιά στο διάστημα, όπου το άμεσο ηλιακό φως δεν μπορεί να ανακλαστεί από δορυφόρους ή συντρίμμια.

Αυτό δημιουργεί μια ιδανική «καθαρή» ζώνη για αναζήτηση. Η βάση της σκιάς εκτείνεται περίπου 8-9 μοίρες για αντικείμενα σε γεωσύγχρονη τροχιά, περίπου 35.700 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη.

Οι ανθρώπινοι δορυφόροι συνήθως δεν φέρουν οπτικές πηγές φωτός, με σπάνιες εξαιρέσεις όπως λέιζερ επικοινωνίας ή προωθητήρες διαστημοπλοίων. Έτσι, οποιεσδήποτε φωτεινές λάμψεις ή ίχνη εντοπιστούν μέσα στη σκιά της Γης θα μπορούσαν ενδεχομένως να υποδηλώνουν κάτι πιο εξωτικό.

Οι ερευνητές ανέλυσαν εικόνες από το Zwicky Transient Facility (ZTF), ένα τηλεσκόπιο στην Καλιφόρνια που συστηματικά παρατηρεί τον ουρανό για μεταβαλλόμενα αντικείμενα. Εξέτασαν πάνω από 200.000 εικόνες, επικεντρώνοντας ιδιαίτερα αυτές που λήφθηκαν μέσα στη σκιά της Γης.

Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν μια νέα τακτική για να κυνηγήσουν εξωγήινους ανιχνευτές

Το αυτοματοποιημένο σύστημα αναζήτησης τους, με όνομα NEOrion, εντόπισε χιλιάδες υποψήφια αντικείμενα, περιλαμβανομένων μυστηριωδών κινούμενων ιχνών και φωτεινών σημείων. Τα περισσότερα αποδείχθηκαν μετέωρα, αεροσκάφη ή γνωστοί αστεροειδείς.

Ωστόσο, προέκυψε μια ενδιαφέρουσα περίπτωση: ένα μη καταγεγραμμένο αντικείμενο που κινούνταν πολύ πιο γρήγορα από τους τυπικούς αστεροειδείς και δεν βρέθηκε σε καμία υπάρχουσα βάση δεδομένων διαστημικών αντικειμένων. Δυστυχώς, η ομάδα δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει τι ήταν, οπότε παραμένει ακόμη μυστήριο.

Η μελέτη διερευνά επίσης άλλες καινοτόμες προσεγγίσεις, όπως η εξέταση αστρονομικών φωτογραφιών πριν από το 1957 και η ανάλυση του χρωματικού φάσματος ύποπτων αντικειμένων για τον εντοπισμό υλικών που έχουν υποστεί μακροχρόνια έκθεση στο διάστημα.

Αν και αυτή η πιλοτική μελέτη δεν εντόπισε οριστικά εξωγήινη τεχνολογία, δείχνει ότι συστηματικές αναζητήσεις για εξωγήινα αντικείμενα είναι πλέον εφικτές χρησιμοποιώντας υπάρχοντα τηλεσκόπια και νέες τεχνικές ανάλυσης.

Οι ερευνητές αναπτύσσουν το έργο ExoProbe, ένα δίκτυο τηλεσκοπίων σχεδιασμένο ειδικά για αυτού του είδους την αναζήτηση, το οποίο θα χρησιμοποιεί πολλαπλές ταυτόχρονες παρατηρήσεις για τον προσδιορισμό ακριβών αποστάσεων από μυστηριώδη αντικείμενα.

Πηγή: Universetoday

